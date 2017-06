İYGAD dayanışması

İstanbul Avcılar Double Tree By Hilton Otel’de düzenlenen iftar yemeğine, yerel ve ulusal gazeteler ile televizyonlarda çalışan medya mensupları katıldı. İftar programında konuşan İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, “Ne yazık ki gazetecilik her geçen gün daha da zor ve sıkıntılı bir yöne doğru ilerlemekte. Hemen hemen hergün kapanan yayın organları, tutuklanan meslektaşlarımız, zaten binbir zorluklarla yayın yapmaya ve mesleğini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımız bir de üstüne üstlük, içinde bulunduğumuz siyasi döngünün getirdiği sıkıntılar ile basın yayın sektörü ciddi zorluklar yaşamakta. Bu mübarek günlerde dileğimiz ve temennimiz şu olsun ki; bir an önce ülkemizin, dünyanın ve mesleğimizin üzerindeki kara bulutlar dağılsın. Yaşam normal bir hal alsın. Tüm insanlar barış, dayanışma, kardeşlik, güzellikler içerisinde yaşamlarına devam etsin” dedi. İYGAD’ın çalışmaları hakkında da bilgi veren Mert, “Yönetim Kurulu olarak, iki yıldır düzenlediğimiz iftar yemeklerinin, ödül törenlerinin, söyleşilerin, gelenekselleşmesi için çabalıyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Zirvedekiler ödül törenimizi bu yıl da düzenleyeceğiz. Lütfen tüm arkadaşlar bu ödüllere müracaat etsinler. Yine Temmuz ayında piknik düzenleyeceğiz. Yetiştirebilirsek zirvedekiler ödüllerini 24 Temmuz Basında Sansürün kaldırılış günü dağıtacağız. Kısacası dostlar, Yerel gazeteciliğin güçlenmesini sağlamak ve kamuoyundan hak ettiği değeri yakalaması amacıyla ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.