IVECO FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2018’in kazananı

Le Mans’daki (Fransa) “De La Sarthe” pistindeki en son zaferinden sonra ve Jarama, İspanya’daki final Grand Prix’ye (6-7 Ekim) bir hafta kala IVECO, toplamda 14 yarış kazandığı sezon boyunca sergilediği baskın duruşu sayesinde FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2018’in kazananı konumuna geldi.

IVECO, Die Bullen von IVECO Magirus Takımıyla birlikte FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2018’e egemen olurken Jochen Hahn’ın performansı sayesinde sürücüler sıralamasında da birinci sırada yer alıyor. Pilot, Le Mans Pistinde hafta sonunun ikinci zaferini elde ettiğinde tarihsel bir başarı kazanarak FIA Avrupa Kamyon Yarışı şampiyonu ilan edildi. IVECO Truck#44’teki ilk katıldığı sezonda Steffi Halm altıncılık sırasına yerleşti. Schwabentruck takımının kaptanı ve Şampiyonada yarışan tek kadındı.

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte, konuyla ilgili şunları söyledi: “Pilotlarımız, bu hafta sonu Le Mans pistinde dört yarış arasından üçünü kazanarak podyumdaki 12 yerden altısını kaptı. IVECO, son olarak Die Bullen von IVECO Magirus Takımıyla birlikte en önemli hedefine ulaştı. Yolda ve patikalarda Şampiyonuz! Son birkaç ayda, Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasını kazanmak için Die Bullen von IVECO Magirus adı altında güçlerini birleştiren Schwabentruck ve Hahn Takımlarını alkışlıyoruz. Oldukça rekabetçi ve güvenilir bir kamyonumuz olduğunu biliyoruz. Müşterilerimiz tarafından kullanıldığında olduğu gibi pistte de en üst düzeyde rekabet edebildiğini göstermiştir. Bu harika sonucu elde etmek için pilotların yanında çalışan birçok teknisyen, mühendis ve tamirci birlikte takım çalışması ödülünü kazandı”.

IVECO, FIA Avrupa Kamyon Şampiyonası 2018’e Hahn Racing ve Schwabentruck Takımları arasındaki ortaklık olan Die Bullen von IVECO Magirus’un teknik sponsoru olarak yer aldı. Schwabentruck Takımı dokuz yıldır markayı temsil ederken Hahn Takımı, bu yıl ikinci defa Stralis yarış kamyonunda yarışa katıldı.

Marka, etkileyici şekilde 1180 beygir ve 5000 Nm’den fazla tork sağlayan IVECO Cursor 13 motorla çalışan Stralis 440 E 56 XP-R 5,3 tonluk yarış kamyonuyla takımı destekledi. Bu araçlar, spor kurallarına göre izin verilen maksimum hız olan ve takımların gerçekleştirdiği kapsamlı yükseltmelerin sonucu olan 160 km/s’e ulaşacak şekilde özel olarak tasarlanıp donatıldı.

Bu yıl takımın sponsorları arasında dünya geneline çeşitli vinçlerini ihraç eden, dağıtan ve destek sağlayan, İtalyan üreticiler arasında pazar lideri olan İtalyan yükleyici vinç üretici Fassi Gru da bulunuyordu.

