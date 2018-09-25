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IVECO BUS, 141 hibrid elektrikli otobüsü Brüksel yolcusu

IVECO BUS, 141 hibrid elektrikli otobüsü Brüksel yolcusu

25 Eylül 2018 Salı 14:43
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IVECO BUS, 141 hibrid elektrikli otobüsü Brüksel yolcusu

IVECO BUS, STIB-MIVB (Brüksel Belediyerarası Ulaşım Şirketi) ile 141 adet 18 metrelik körüklü hibrid elektrikli otobüs için çerçeve anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile marka, sürdürülebilir ulaşım konusunda liderliğe yükselmiş oldu.

CNH Endüstriyel N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) markası olan IVECO BUS, Brüksel’in ulaşım şirketine planlama, üretim, destek, uyarlama, yedek parça ve pillerle çekiş sistemi parçalarının bakımı da dahil olacak 5 yıllık bir paket şeklinde Urbanway otobüsler sağlayacak. Bu büyük sipariş, otobüs ağının daha çevre dostu olması ve sürdürülebilir hareketlilik için önem arz etmekte.

Yeni araçların filoya katılması ile Brüksel belediye otobüs filosu 2019’un sonuna kadar üçte bir oranında genişleyecek. 18 Metre uzunluğundaki hibrid elektrikli Urbanway, yolcular için erişimi sağlamak, yolculuk konforunu geliştirmek ve yolcu iniş, biniş konforu için alçak tabanlı olarak tasarlandı. Araçta tekerlekli sandalye ve bebek arabası için modüler alanlar bulunmakta. Bunlara ek olarak Urbanway yüksek bir yolcu kapasitesi (103 kişiye kadar) de sunuyor. Bu kapasite, STIB-MIVB’nin seçiminde önemli rol oynadı. 141 Aracın teslimatı Mayıs 2019’da başlayacak.

Araç, elektrikli çekiş sistemini Euro VI motorla kombine ediyor ve son nesil enerji depolama sistemiyle daha temiz bir hareketlilik çözümü sunuyor. Aktarım organları yönetim sistemi, yakıt tüketimini ve salınımları optimize ederken, fren sırasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi saklıyor.

“Arrive & Go” özelliği, durağa yaklaşırken, duraktan kalkarken, dur işaretleri ve trafik ışıklarından sonra %100 elektrik kullanarak sıfır salınım sağlıyor. Hibrid elektrikli Urbanway otobüsler artık %30 daha az yakıt harcarken dizel eşdeğerlerine göre de %30 daha az karbondioksit salınımına yol açıyor, bu, yıllık 35 ton karbondioksit, yani iki otobüsün ağırlığı demek, bu bağlamda Urbanway otobüsler gerçek ekonomik ve çevreci avantajlar sunuyor.

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