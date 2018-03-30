İTÜ’den Ersin Arıoğlu’na Fahri Doktora Beratı

İTÜ Senatosu tarafından verilen “Fahri Doktora Berat” töreni, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Dr. Ersin Arıoğlu’nun eşi Ülkü Arıoğlu ve ailesi, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca ve bilim dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Tören A’dan Z’ye İTÜ ve Yapı Merkezi tarafından hazırlanan Ersin Arıoğlu’nun hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca “Arıoğlu çok yönlülüğüyle örnek oluyor”

Törenin açılış konuşmasında İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca şunları söyledi:

”İTÜ ailesi adına çok önemli bir gündeyiz. Değerli mezunumuz Ersin Arıoğlu’na fahri doktora beratı takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ersin Arıoğlu çok yönlü biri olmasıyla dikkat çekiyor. Bir İstanbul beyefendisi ve aynı zamanda entelektüel birikimi olan iyi bir gözlemci, çok titiz ve duyarlı biri; Teknik Üniversiteye bağlılığı hep had safhada oldu. Değerli eşi Ülkü Arıoğlu’yla birlikte üniversitemize kazandırdığı yurtlar, derslikler ve öğrenci burslarıyla her zaman üniversitesinin yanında oldu. Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerine de çok sayıda eser kazandırdı.”

Rektör Karaca konuşmasının ardından Dr. Ersin Arıoğlu’na Fahri doktora beratını takdim etti.

Daima daha iyisi var…

Dr. Ersin Arıoğlu cübbesiyle yaptığı konuşmada bugünün kendisi için çok önemli olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu dile getirerek sözlerine başladı. Mühendislerin, akademisyenlerine ve öğrencilerin bulunduğu salonda mesleğin inceliklerini deneyimlerinden yola çıkarak anlatan Arıoğlu, “Mühendislik mümkün olanın sanatıdır. Başarılı olabilmek için hayal gücü, bilgiyi öğrenmek, öğrendiğin bilgiyi işlemek, yaratıcılıkla güzelliğin peşinde olmak, estetik tutumu göz ardı etmemek ve işi bitirme azmi içerisinde olmak gerekir. Sorumluluk duygusu her zaman çok önemlidir. Daima en iyisini yapabileceğinizi bilin. Üniversitem, bugüne kadar aralarında Prof. Dr. Theodore von Karman, Prof. Holzmeister, Ord. Prof. Dr.Cahit Arf’in de bulunduğu 55 önemli isme fahri doktora verdi. Beni de bu örnek isimler arasına layık gördüğünüz için üniversiteme sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.Dr. Arıoğlu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın İTÜ’yü dünyadaki 100 üniversite arasında yer alma hedefine ulaşacaklarına dair inancının tam olduğunu belirtti. Arıoğlu salonda bulunan hocası Halit Demir başta olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.

İTÜ TMDK sevdiği eserleri seslendirdi

Tören, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı konseri ile devam etti. Konserde Dr. Arıoğlu’nun en çok sevdiği “Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü” isimli Dede Efendi’nin bestelediği rast makamındaki eser de seslendirildi. Salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Ersin Arıoğlu kimdir?

Ersin Arıoğlu, 1940’da İstanbul’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatını sürdürdü. Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.’yi kurdu. 1969’dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Temmuz 2007’den itibaren Yapı Merkezi Holding A. Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Yapı Merkezinin imza attığı önemli projeler içerisinde Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü de yer alıyor. Arıoğlu’nun uluslararası çok sayıda başarısı bulunmaktadır.