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İTOBOT Robot Takımı, Türkiye FIRST Robotics Yarışması’nda Şampiyon oldu

07 Aralık 2016 Çarşamba 12:34
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Samsung Akademi öğrencilerinin ve eski mezunlarının da yer aldığı İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İTOBOT Robot Takımı, 19-20-21 Kasım’da düzenlenen 2016 Türkiye First Robotics Yarışması (FRC) Off-Season müsabakasında Şampiyon oldu.

İTOBOT Robot Takımı, Türkiye FIRST Robotics Yarışması'nda Şampiyon oldu
Samsung Electronics Türkiye’nin 2012’den bu yana hayata geçirdiği uygulamalı eğitim programı Samsung Akademi öğrencilerinin ve eski mezunlarının da yer aldığı İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı, katıldığı 2016 Türkiye First Robotics Yarışması (FRC) Off-Season mücadelesinde şampiyonluk ödülünün sahibi oldu. Bu, geçtiğimiz yıl da birinci olan takımın ikinci şampiyonluğu. 19-20-21 Kasım 2016 tarihlerinde Ülker Sports Arena’da düzenlenen yarışmada, okul müdürü Kamil Akbulut’un büyük desteği ve Samsung Akademi eğitmenleri Metin Kaya ve Özgür Şahinliderliğinde 20 kişilik öğrenci grubundan oluşan takım, katıldıkları ‘’İTOBOT 6038’’ robotuyla, aynı zamanda “En İnovatif Robot Ödülü”ne de layık görüldü. Fikret Yüksel Vakfı sponsorluğunda gerçekleşen organizasyona, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Serkan Gür, Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Susan Burchard ve Samsung Electronics Türkiye Dış İlişkiler ve Kamu Sektörü Müdürü Cemal Cüneyt Bilgiç de katılım gösterdi. Robot FRC 2007 temasının uygulandığı yarışmaya 800 öğrenci ile özel okul ve devlet okullarından 44 takım katıldı. Şampiyon olan takım, ABD’de düzenlenecek olan ABD First Robotics Yarışması’nın (FRC) 2017 müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Samsung Electronics Hakkında
Samsung Electronics, yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham veriyor, geleceği şekillendiriyor. Şirket; TV, akıllı telefon, giyilebilir cihaz, tablet, dijital fotoğraf makinesi, beyaz eşya, tıbbi cihaz, ağ sistemleri, yarı iletkenler ve LED çözümleri dünyalarını yeniden tanımlıyor. Daha fazla bilgi için www.samsung.com.tr adresini kullanabilirsiniz.
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