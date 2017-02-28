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İTO istihdam seferberliğinde yeni kapı araladı

28 Şubat 2017 Salı 11:34
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İTO, üretim ve istihdam seferberliği için ilk adımı havacılık, savunma ve ulaştırma sanayisinde attı

İTO istihdam seferberliğinde yeni kapı araladı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), üretim ve istihdam seferberliği kapsamında ikili görüşmeleri bu yıl katma değeri yüksek hassas sanayiye yöneltti. Hedef, yerli sanayicinin milli üretimde daha çok yer alması, daha çok iş ve istihdam sağlanması. 

İTO'dan yapılan açıklamada, odanın, 2017'yi ekonomide milli seferberlik yılı ilan ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, en büyük ana sanayici firmalarla binlerce yan sanayicinin buluştuğu Tedarikçi Haftalarının, savunma ve havacılık sanayisi görüşmeleriyle İTO'nun Eminönü Merkez Binasında başladığı aktarıldı.

Yurt içi ve yurt dışı projeleri için çalışan Aselsan, Havelsan, Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ve THY Teknik gibi ana sanayicilerin, alım görüşmeleri bağlamında İTO üyesi yetkin yan sanayicilerle masaya oturduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda milli ana sanayicilerin, projeleri için ihtiyaç duyduğu binlerce ürün numunesini, İTO üyesi yan sanayicinin dikkatine sunduğu belirtilerek, ana sanayicilerin, "Kalite uygunluğunu sağlayın, bizim için siz üretin" teklifi ile ortak çalışmaya kapı açtığı bildirildi.

Savunma ve havacılık sanayisinde ikili görüşmelerin 3 Mart'a kadar devam edeceği bilgisi verilen açıklamada, mart  sonunda İDO, İstanbul Ulaşım, Otokar ve TCDD ile görüşmelerin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, binden fazla İTO üyesi yan sanayicinin söz konusu savunma, havacılık ve ulaştırma sanayi devleri ile yıllık en az 2,5 milyar liralık iş yapmasının hedeflendiği aktarıldı.



- "İTO üyelerinin kabiliyeti yeter"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye'nin savunma ve ulaştırma gibi katma değeri yüksek sektörlerde yerli tedarikçi sayısını artırmak zorunda olduğunu kaydederek, yan sanayicilerinin üretim kalitesi, fiyat, esneklik, butik üretim ve teslimat hızında kendini ispatladığını kaydetti.

Çağlar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda İTO üyelerinin üretim kabiliyetine ve kalite standartlarına güvenimiz tamdır. Sürdürülebilir ve kalıcı istihdam artışı için, gerek milli gerekse yabancı ana sanayiciyi Türkiye’de üretilen ara mamulleri kullanmaya yönlendirmemiz gerekiyor. Yan sanayicilerimizin denizde yüzmeleri artık yeterli değil, yelkenlerini okyanus rüzgarı ile dolduracağız. Böyle olunca örneğin THY Teknik'e iş yapan firmalarımız aynı zamanda British Airways'e de iş yapabilecek duruma gelecek. Refah, ülkemize dalga dalga yayılacak."


Anadolu Haber Ajansı
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