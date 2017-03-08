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ITB BERLİN TURİZM FUARINA İKİ BAKAN İLE KATILDIK

08 Mart 2017 Çarşamba 16:03
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Bu yıl 51.’si düzenlenen ITB Berlin Fuarı’nda Türkiye standının açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

ITB BERLİN TURİZM FUARINA İKİ BAKAN İLE KATILDIK
ITB Berlin Fuarı kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ITB Berlin Fuarı’nda Türkiye standının açılışını yaptı.

Turizmdeki çeşitliliğe vurgu yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı açılış konuşmasında Türkiye’nin fuarda nasıl tanıtılacağı hakkında bilgiler verdi. Tanıtımda Türkiye turizmindeki çeşitliliğe dikkat çekileceğini belirten Avcı; “Standlarımızda, Türkiye’nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, ülkemizin turizmin her çeşidine sahip olduğunu ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu kanıtlayan sunumlarımız olacak.’’ dedi.

Darboğazdan çıkacağız
2017 yılında Türkiye turizminin içinde bulunduğu darboğazdan çıkacağını ifade eden Avcı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Komşunu da Al Gel” kampanyası ile ilgili fuar kapsamında yürütülecek çalışmalara değindi. Bakan Avcı, “Bakanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız bu kampanya çerçevesinde çok cazip promosyonlar hazırladılar. Avrupa’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı ve yabancı dostlarını Türkiye’ye tatile bekliyoruz” dedi.

Dostluk köprüleri turizm ile atılıyor
Bakan Avcı’nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Türkiye olarak, Almanların tatillerini yapmak için Türkiye’yi tercih etmelerinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Çavuşoğlu: “Bu sabah dostum Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile vurguladığımız gibi; Almanya’da yaşayan ve özellikle tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen Almanlar, Türkiye ile Almanya arasındaki en önemli dostluk köprüsüdür. Bu köprü, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli fayda sağlamaktadır ve bunun bundan sonra da böyle olmasını arzu ediyoruz. dedi.

“Sektörün geleceği hakkında bilgi sahibi olacağız”
2017 yılında ve sonraki yıllarda daha çok Alman turisti ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarını tatillerini Türkiye’de geçirmeye davet eden Çavuşoğlu; “Türk misafirperverliği ve güzel tesislerimiz her zaman olduğu gibi misafirlerimizi bekliyor. 2017 turizm sezonunun herkes için verimli ve başarılı olmasını diliyorum. Bugün hem kendi ülkemizin stantlarını hem de diğer ülkelerin stantlarını dolaşarak sektörün durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.
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