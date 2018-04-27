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İtalya’dan Arkiteam Mimarlık’ın “4 PROJESİNE 4 ÖDÜL”

Markalı konut sektöründe hayata geçirdiği projeleriyle uluslararası alanda başarılara imza atan Arkiteam Mimarlık, tasarım dünyasının en prestijli organizasyonlarından A Design Awards’tan bu yıl da 4 ödüle layık görüldü.

İtalya’dan Arkiteam Mimarlık’ın “4 PROJESİNE 4 ÖDÜL”

Markalı konut sektöründe hayata geçirdiği projeleriyle uluslararası alanda başarılara imza atan Arkiteam Mimarlık, tasarım dünyasının en prestijli organizasyonlarından A Design Awards’tan bu yıl da 4 ödüle layık görüldü.

27 Nisan 2018 Cuma 14:59
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İtalya’dan Arkiteam Mimarlık’ın “4 PROJESİNE 4 ÖDÜL”

Sektördeki başarılarını istikrarlı bir şekilde devam ettiren Arkiteam Mimarlık aldığı uluslararası ödüllerle de bu başarılarını taçlandırıyor. Uluslararası alanda on binin üzerinde  katılımın gerçekleştiği A Design Awards’ ta “İç Mekan ve Sergi Tasarımı” kategorisinde Avrupa Konutları Yamanevler Satış Ofisi ve  “Mimari, Bina ve Yapı Tasarımı” kategorisinde Beş Telsiz İş Ortaklığı Zeytinburnu Satış ofisiyle “Gold A’ Design Award” ödülünü kazandı.

İtalya’da düzenlenen tasarım ödüllerine 4 projeyle katılan Arkiteam Mimarlık 4 projesinde de ödüle layık görüldü. “İç mekan ve Sergi Tasarımı” kategorisinde Arıcılar İş Ortaklığı Arıcılar satış ofisi ile “Silver A’ Design Award” ve tasarladığı ofis katı ile “Bronze A’ Design Award” ödüllerini de aldı.

3 YILINA 7 ÖDÜL SIĞDIRDI

Genç ve yenilikçi ekibiyle üç yılda çok sayıda başarılı projeye imzasyını atan Arkiteam Mimarlık, bu üç yıla uluslararası alanda yedi ödül sığdırdı. Kurulduğu yıl Konya’da tasarladığı satış ofisiyle İtalya’dan ilk ödülünü alan Arkiteam Mimarlık takip eden yıl Amerika Los Angles’ta düzenlenen IDA Design Awards’ta (Uluslararası Tasarım Ödülleri) Karat 34 ve Temaşehir projelerinin satış ofisleri tasarımlarıyla da ödüle layık görüldü. Üçüncü yaşını kutladığı bu yıl da İtalya’dan da 4 ödül kazanan Arkiteam Mimarlık tasarım dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

LOS ANGELES’TAN“IDA” ÖDÜLÜNÜ DE TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Çok sayıda markalı konut projesine satış ofisi, örnek daire, ofis, lobi ve cephe tasarımları sunan Arkiteam Mimarlık Doğa – Baş Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen Karat 34 projesinin satış ofisi  ve Temaşehir Satış ofisi projeleri ile daha önce kazandığı IDA Design Award’la başarısını sadece Avrupa da değil Amerika da da kanıtlamıştı.

SEDA DÜNDAR; “MARKALI KONUT PROJELERİNİN İÇ MİMARİ ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ”

Arkiteam Mimarlık Kurucu Ortağı Seda Dündar; “Başta Emlak Konut GYO olmak üzere Avrupa Konutları, Baş Yapı, Cihan İnşaat ve İhlas Yapı gibi gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarına satış ofisi ve örnek daire tasarımları geliştiriyoruz. Her geçen gün genişleyen müşteri portföyümüzle birlikte daha özgün ve yenilikçi projeler geliştirme imkanı buluyoruz. Tasarladığımız her projeyi kendi alanında örnek teşkil edecek bir konseptte oluşturuyoruz. Bu yaklaşımımızla hayata geçirdiğimiz projelerimizle de henüz üçüncü yılımızda İtalya ve Amerika’dan toplam yedi ödül aldık. Kısa sürede tüm ekibimizle birlikte büyük bir yol kat ettik ve bugün markalı konut alanında tercih edilen bir mimarlık ofisi olarak konumlandık. Mimari ve iç mimari tasarım alanında ülkemizin uluslararası platformlarda daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Arkiteam Mimarlık olarak bizler de bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşımla oluşturduğumuz tasarımlar da beraberinde ülkemize ödüller getirme imkanı sağlıyor. Bu anlamda kuruluşumuzun üçüncü yılında ülkemize uluslararası alandaki prestijli tasarım ödüllerinden getirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. 
 

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