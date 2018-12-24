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İtalya’da en büyük Kastamonu Entegre

Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası’nın düzenlediği yeni yıl gala gecesinde “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri olarak ödüllendirildi. İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ödül, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’a takdim edildi.

İtalya’da en büyük Kastamonu Entegre

Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası’nın düzenlediği yeni yıl gala gecesinde “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri olarak ödüllendirildi. İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ödül, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’a takdim edildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
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İtalya’da en büyük Kastamonu Entegre

Geçtiğimiz yıl İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak üretim haritasını genişleten Kastamonu Entegre, gerçekleştirdiği bu yatırımla birlikte “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri oldu. Türkiye ve İtalya arasında ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için, 130 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren İtalyan Ticaret Odası tarafından verilen ödül, Pera Palace’da İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve eşi Giovanna Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğindeki gala gecesinde takdim edildi. Türkiye’nin sanayi ve ticaret odalarından üst düzey katılımın gerçekleştiği geceye, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

“50 yıllık tecrübe ile 2019’da, yurt dışı pazarlarında büyümeye odaklanıyoruz!”

İtalya’daki tesislere ilk etapta 180 milyon USD tutarında yatırım yaptıklarını belirtenKastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ikinci etap tamamlandıktan sonra toplamda 800 bin m3/yıl kapasiteye sahip tesisleri devreye girdiğinde İtalya’da %20 pazar payıhedeflediklerinin altını çizdi. Bu tesislerde %100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, başta İtalya olmak üzere Avrupa mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapacaklarını belirten Yıldız, yeni yatırımlarla birlikte yurt dışındaki yatırımlarının tutarının 1 milyar USD’yi aştığını ve 2019 yılında yurt dışı pazarlarda büyümeye odaklandıklarını söyledi. Yıldız, İtalya’ya ve sektöre yönelik katkılarını şu sözlerle ifade etti: “Bu yatırımla İtalya’ya halen başka ülkelerden ithal edilen ve mobilya endüstrisi tarafından tüketilen 800 bin m3 ham ve melamin kaplı yonga levhayı Kastamonu Italia tarafından ikame ederek, İtalyan ağaç bazlı panel sektörüne ve ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Ürünlerin yerel olarak üretilmesi, ekolojik ayak izini azaltmanın yanı sıra İtalya'daki geri dönüşümlü ahşap ürünlerin kullanımını da artıracak.”

Son Güncelleme: 24.12.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
Kastamon Entegre
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