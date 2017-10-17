İŞYERİNDE PSİKOLOJİK BASKI YAPAN YÖNETİCİYE TAZMİNAT CEZASI!

Çalıştığı iş yerinde üstü tarafından psikolojik baskıya (mobbing) uğrayan ve işinden ayrılan bir kişi olayı mahkemeye taşıdı, yöneticisine 40bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme bu konularda kişilere dava açılamayacağı gerekçesiyle davayı reddedince konu bir üst mahkemeye taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, davacıyı haklı buldu.

Karar ile birlikte, mobbing davalarının doğrudan baskıyı uygulayan kişiye açılabileceğini belirten Avukat Cevat Kazma, doğabilecek tazminatı da kişinin bağlı bulunduğu kurumun değil, mobbingi uygulayan kişinin ödeyeceğini belirtti.

“Özellikle kurumsal firmalardaki yönetimler, yöneticilerinin alt kadrolara uyguladıkları baskıyı göremiyor ancak ortaya çıkan zararı şirket ödüyordu” diyen Cevat Kazma, çıkan kararın şirketler açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle Kadın Çalışanlara Uygulanıyor!

Son yıllarda hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı çalışanların ciddi anlamda psikolojik baskıya maruz kaldığını da vurgulayan Avukat Cevat Kazma, mobbing iddiası ile açılan dava sayılarının da artış gösterdiğini söyledi.

Bu tür psikolojik baskıların kadın çalışanlara daha fazla yapıldığını ifade eden Cevat Kazma, “Bana sormadan nasıl hamile kalırsın? Nasıl evini taşırsın? Yıllık izinde neden telefonumu açmıyorsun? Bana sormadan nasıl yurtdışına çıkabilirsin?” gibi baskıların yanı sıra, diğer çalışanların yanında küçük düşürücü, iğneleyici söz ve hakaretlerin de sıkça dava konusu haline geldiğine değindi.

Bu davranışların uzun vadede çalışanda bıkkınlığa ve yılgınlığa sebebiyet verebildiğini, depresyon ve psikolojik sorunlara da yol açabildiğini söyleyen Cevat Kazma, “çalışanın verimi ciddi anlama düştüğü gibi şirkete de çok önemli zararlar verebiliyor” dedi.

Memurlar da Amirine Dava Açabilecek!

Mobbingin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldiğini ve sektör fark etmeksizin herkesin mağdur olabildiğini ifade eden Cevat Kazma, kamu kurumlarında yaşanması halinde de memurun amirine kişisel kusur gerekçesiyle dava açabileceğini söyledi.

Arabulucular Devreye Girebilir!

Çalışanlar arasındaki anlaşmazlık ve uygulanan baskılar sonrası açılacak davaların şirketin işleyişini ve imajını etkileyebileceğini söyleyen Cevat Kazma, bu sorunların dava yoluna gitmeden, arabuluculuk sistemi ile kolayca çözülebileceğini de sözlerine ekledi.Basın Bülteni