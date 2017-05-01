İsviçre'ye yerleşen Süryaniler Midyat'ta otel açtı

Vali Mustafa Yaman, yaklaşık 20 milyon liraya mal olan 110 yatak kapasiteli Akitu Oteli'nin açışında yaptığı konuşmada, geçen yıl terör olayları nedeniyle turizm alanında yaşanın sıkıntının sona erdiğini söyledi.

Hizmete açtıkları otelin Süryanilere ait olmasının önemine değinen Yaman, kente yapılan yatırımlara her türlü desteği sunduklarını aktardı.

Mardin'deki 40 tesisin yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli olduğunu işaret eden Yaman, yılın ilk üç ayında kente gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 53 artış olduğunu vurguladı.

Yaman, otellerde doluluk oranını yüzde 75'i aştığına dikkati çekerek "Mayıs ayı için otellerde yer yok. Önceden rezervasyon yapılmış durumda. Tabii bunu da terörle mücadelede alınan başarılı sonuçlar ve Cazibe Merkezleri Programları bölgede umut ve moralin yükselmesini sağladı." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Süryani hemşehrilerinin kent turizmine önemli eser kazandırdığını dile getirerek "İnşallah bu yıl turizmde 2016’dan daha iyi olacak. Bu yatırıma katkısı olan bütün yurttaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, geçen yıl terör olayları dolayısıyla il turizminin büyük sıkıntı yaşadığını hatırlatarak son aylarda sektörde canlanma olduğunu belirtti.

Akitu Otel Genel Müdürü Yaşar Acar ise yurt dışında yaşayan Süryanilerin memleketlerine yatırım yaptığını kaydetti.

Daha sonra Süryani Orhan Debasso, Edwerd Debasso ve Coni Lahdo'nun yaptırdığı otelin açılışı gerçekleştirildi.

MARDİN (AA) - Mardin Midyat ilçesinde, 40 yıl önce İsviçre'ye göç eden Süryanilerin yaptığı otel hizmete girdi.Anadolu Haber Ajansı