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İsviçre'deki Kıbrıs müzakereleri

11 Kasım 2016 Cuma 02:06
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, Montrö'de akşam yemeğinde bir araya geldi

İsviçre'deki Kıbrıs müzakereleri
MONT PELERİN (AA) - Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'de devam eden müzakerelerin dördüncü gününde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis akşam yemeğinde buluştu.

İsviçre hükümetinin desteğiyle BM'nin organize ettiği yemek için Montrö kentine gelen Akıncı ve Anastasiadis, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yemeğe, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yanı sıra müzakere heyeti temsilcileri de katıldı.

Yağmur altında akşam yemeğinin organize edildiği mekana giriş yapan Akıncı, "Bir gün daha sabır." ifadesini kullandı. Basın mensuplarına poz veren Anastasiadis ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Mont Pelerin kasabasında devam eden müzakerelerin dördüncü gününde liderler, bu sabahtan itibaren toprak düzenlemesiyle ilgili kriterler üzerinde anlaşma arayışı için görüşmeler yapmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Mont Pelerin'de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin ilk 3 gününde Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı  konularında "hatırı sayılır ilerleme" kaydedildiğini bildirmişti.

Kıbrıs sorunu,  Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler   olmak üzere, 6 temel başlıktan oluşuyor.

İsviçre'deki Kıbrıs müzakereleri yarın sona erecek.


Anadolu Haber Ajansı
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