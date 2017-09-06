ISVEA, banyoları sonbahara hazırlıyor

Günümüzde artık daha sıcak ve rahat bir yaşam alanı olarak tasarlanan banyolar tercih ediliyor. Sonbaharın gelişi ile banyonuzda bu tür bir yenilenme hazırlığındaysanız, ufak dokunuşlarla büyük değişiklikler yaratmanız mümkün. Örneğin, sonbaharın karakterini yansıtan kahve, vizon ve fildişi gibi renkler, banyo dekorasyonunuz için size birbirinden şık alternatifler sunuyor.

ISVEA Hakkında

ISVEA, 1962 yılında Angelucci ailesi tarafından Roma'ya 200 km uzaklıkta San Eusanio Del Sangro yakınlarında İtalya nın 7. Fabrikası olarak kurulmuştur. Vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi olan İtalya'da, karakteristik bir İtalyan üreticisi olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Özellikle Güney İtalya'da yaygın bir marka olan ISVEA, pazarda ilk 10 üretici arasında yer almıştır. 2013 yılında ECE Holding tarafından satın alınarak Türk banyo gereçleri pazarıyla buluşturulan ISVEA; İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunmayı amaçlamaktadır. ISVEA bambaşka bir banyo deneyimi yaşatmayı ve tüketicileri ile duygusal bağ kurmayı ilke edinen felsefesi ile Türkiye’de de öncelikli tercih edilen banyo markası olmayı hedefliyor.



Banyolarınızı yenilerken, İtalyan ISVEA’nın ColorIsvea serisinde yer alan vizon ve fildişi renginde tasarlanmış lavabo ve klozet takımları ile mevsimin renklerine uygun tercihler yaparak banyonuzu sıradanlıktan uzaklaştırabilir, Sevil Acar imzasını taşıyan ödüllü tasarım Sott’Aqua Marino banyo mobilyası sayesinde de istediğiniz şıklığı yakalayabilirsiniz.