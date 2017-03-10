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İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

10 Mart 2017 Cuma 17:52
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İşitme engelli öğrencilerin performansı uzun süre alkış aldı

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular
EDİRNE (AA) - Edirne'de işitme engelli ilk ve orta okul öğrencilerinden oluşan koro, İstiklal Marşı'nı, kabulünün 96. yılında işaret diliyle okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yılı ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Şehit Öğretmen Adnan Tunca İşitme Engelliler ilkokul ve ortaokul öğrencileri de bir sunum hazırladı. Okulun 11 öğrencisinden oluşan işitme engelliler korosu, üzerilerinde Türk bayrağı olan tişörtle sahneye çıktı.

İşitme engelli öğrenciler, koro şefi ve öğretmen Osman Taştan'ın yönetiminde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Programa katılanlar öğrencileri uzun süre alkışladı.

Ayrıca, üniversite öğrencileri de Ersoy'un şiirlerini müzik eşliğinde okudu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin ve Dekan Prof. Dr. Rıdvan Canım, programda sahne alan işitme engelli öğrencilere ve üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi. 






Anadolu Haber Ajansı
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