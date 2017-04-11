banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

İstiklal Mahkemeleri tutanaklarında 6. cilt

11 Nisan 2017 Salı 14:40
Bu haber 523 kez okundu

TBMM'nin İstiklal Mahkemeleri tutanaklarının basılması projesi kapsamında Şark İstiklal Mahkemeleri tutanaklarından oluşan 6'ncı cildin basımı gelecek ay tamamlıyor

İstiklal Mahkemeleri tutanaklarında 6. cilt
TBMM (AA) - TBMM, Şark İstiklal Mahkemeleri tutanaklarının basımını gelecek ay tamamlayacak.

Şark İstiklal Mahkemeleri, TBMM bünyesinde İstiklal Mahkemelerinin tutanaklarının basılması projesinde, çalışmaları tamamlanıp basılan 6. cilt olacak. İstiklal Mahkemeleri tutanakları, Meclisin prestij kitabı ve tarihi gerçekleri aydınlatmak adına önemli bir içeriğe sahip.

Proje kapsamında mahkemelere ait evrakın tasnif, elektronik ortama aktarma ve indeks işlemleri yapılıyor. İşlemleri tamamlanan mahkeme evrakıyla ilgili olarak, TBMM Başkanlığından alınan olur gereği, söz konusu evrakın elektronik ortamda hizmete açılması ve yayına uygun olup olmadığı konusunda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan uzman görüşü alınıyor.

Ayrıca dijital ortam içerisinde, mahkeme adı, karar, esas, konu, maznun adı, baba adı, lakabı, memleketi, mesleği, nev-i cürm karar, karar tarihi gibi alanlarda arama yapılabiliyor ve belgelere ulaşılabiliyor.

18 Eylül 1920 ile 7 Mart 1927 arasında faaliyet gösteren Ankara 1, Eskişehir, Kastamonu, Konya, Isparta, Pozantı, Yozgat, Amasya, Elcezire, İstanbul, Şark ve Ankara 2 İstiklal Mahkemelerinin tutanaklarının basılması çalışmasında şimdiye kadar 5 cilt yayımlandı. Buna göre, birinci ciltte İstiklal Mahkemeleri'nin Kanun, Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları, ikinci ciltte beş ayrı cilt olmak üzere, Kararlar ve Mahkeme Zabıtları, üçüncü ciltte Elcezire İstiklal Mahkemesi, dördüncü ciltte Eskişehir İstiklal Mahkemesi Kararlar ve Mahkeme Zabıtları, beşinci ciltte ise Isparta İstiklal Mahkemelerinin evrakları bulunuyor. 

- Kücet, basım işlerini kontrol etti

Bu arada TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, TBMM Basımevini ziyaret ederek Şark İstiklal Mahkemeleri'nin basım işlerini kontrol etti.

Kücet, yaklaşık on gündür devam eden ve gelecek ay tamamlanacak Şark İstiklal Mahkemeleri basımı ile ilgili, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin'den bilgi aldı. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.