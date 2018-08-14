İstihdamını bir yılda yüzde 70 artırdı

“Emlak. Bilgi. Güven.” sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, çalışanlarına sunduğu huzurlu ve verimli çalışma ortamıyla da öne çıkıyor. 2018 yılının başında çalışan sayısı 115 olan şirket, bu yaklaşımla çalışanlarına sunduğu insan kaynakları uygulamaları sayesinde yüzde 70 büyüyerek temmuz ayı itibariyle çalışan sayısını 195'e yükseltti.



“Çalışan mutluluğunu yüzde 82,5 seviyesine çıkardık”

Mevcut çalışma koşulları, artan rekabet ve yetenekli aday bulma ve elde tutma gibi sıkıntılara ilişkin olarak çalışan mutluluk anketlerinin öneminin gittikçe arttığını vurgulayan Zingat.com İnsan Kaynakları Direktörü Coşkun Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anketleri uygulayarak çalışanlarımızın fikir ve düşüncelerini paylaşabilecekleri bir platform yaratıyoruz ve temel noktalara dokunuyoruz. Bağlılık, motivasyon ve verimliliği artırmanın yollarını arıyor; çalışanlarımızın şirket, ekip arkadaşları ve yöneticileri hakkında görüşlerini alıyoruz. Bu uygulamayı ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapıyoruz. 2018 Ocak ayında uyguladığımız çalışan mutluluk anketi sonucu yüzde 80'di. Bu sonuçlardan yola çıkarak aldığımız aksiyonla Temmuz 2018'de bu puanı artırarak yüzde 82,5 seviyesine çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”



“Başarının sırrı, çalışanlarımıza sunduğumuz huzurlu ve verimli çalışma ortamında saklı”

Bu bakış açısıyla yılın başında 115 olan çalışan sayısını da yüzde 70 yükselterek 195'e çıkardıklarını söyleyen Özcan, şirketlerinin büyümesiyle birlikte yetenek bulma ve elde tutma stratejilerine ilişkin olarak çalışanlarına sundukları yan hakları da genişlettiklerini ifade etti. Özcan, “Şirket olarak her alanda elde ettiğimiz başarının sırrı, çalışanlarımıza sunduğumuz huzurlu ve verimli çalışma ortamında saklı. Hedefimiz, bu strateji doğrultusunda her yıl büyümemizi sürdürmek” dedi.