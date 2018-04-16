İstihdamda ilkbahar hareketliliği

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi’nin Mart 2018 verileri açıklandı. Buna göre yeni iş ilanı sayısı 22.307 olarak gerçekleşirken, geçen yıla oranla yüzde 29, bir önceki aya oranla ise yüzde 16 artış gerçekleştiği kaydedildi.



Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: “İstihdam piyasasında bahar hareketli geçiyor”

İstihdam Endeksi Mart ayı sonuçlarını açıklayan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, istihdam piyasasında bahar hareketliliğine dikkatleri çekti ve “Kariyer.net’te yayınlanan yeni iş ilanı sayısından hareketle İstihdam piyasasına dair öngörülerimizi paylaştığımız İstihdam Endeksi’nin Mart sonuçları; istihdamda olumlu tablonun devam ettiğini gösteriyor. Son birkaç ayda olduğu gibi Mart ayında da, yeni yayınlanan iş ilanı sayısında bir önceki yıla göre yüzde 30’lar seviyesinde artış gözlemlendi. Bu durumun tek haneye yaklaşan işsizlik rakamlarının istikrarlı düşüşüne öncül bir gösterge olacağına inanıyoruz.



İstihdam Endeksi verilerini sektörler bazında incelediğimizde; geçen yılın aynı ayına oranla yeni yayınlanan iş ilanlarında yüzde 58’lik artış gösteren Turizm sektörü öne çıkıyor. Turist sayısı ve gelirleri açısından bu yılı rekorla kapatması beklenen sektörde, yaza hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan Mühendis, Teknisyen ve Tekniker gibi teknik pozisyonlara olan yüksek talep de Üretim ve Endüstriyel Ürünler sektöründeki canlılığı gösteriyor. 22 Mart’ta Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uzun dönemli ve yeni alanları kapsayan teşviklerin açıklanmış olmasının bu tabloya önümüzdeki dönemde olumlu yansımasını bekliyoruz” dedi.



En yoğun talep Satış Temsilcisine oldu

Mart ayında başvuru alan ilan sayısı en fazla olan ilk 10 pozisyona bakıldığında Satış Temsilcisi pozisyonunun zirvede yer aldığı görülüyor. Sıralamada yer alan diğer pozisyonlar arasında, Çağrı Merkezi Elemanı pozisyonunda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 45; Teknisyen pozisyonunda yüzde 44; İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonunda yüzde 43 ve Mühendis pozisyonunda ise yüzde 40 oranında artış kaydedildi.

Turizm şehirlerinde canlılık istihdama yansıdı

Mart ayında başvuru alan ilan sayısı en fazla olan ilk 10 şehre ilişkin yapılan değerlendirmede, Muğla’nın yüzde 55 ile geçen yıla göre en çok artış yakalayan şehir olduğu ortaya çıktı. Muğla’nın ardından yüzde 47 ile Antalya, yüzde 46 ile Tekirdağ, yüzde 41 ile İzmir sıralandı.



İstihdam endeksinde, şehirler bazında başvuru alan ilanların sektörler açısından değerlendirmesi de yapıldı. Buna göre başvuru alan ilan sayısı en fazla olan sektör İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Tekstil; Anadolu Yakası’nda Bilişim oldu. Muğla ve Antalya, Turizm sektörüyle ön plana çıkarken, İzmir ve Kocaeli’nde Üretim-Endüstriyel Ürünler, Tekirdağ ve Adana’da ise Sağlık sektörleri yer aldı.



Tekstil liderliği geri aldı

Mart ayının lider sektörlerine ilişkin yapılan değerlendirmede ise tüm pozisyonlarda geçen yıla göre artış yaşandığı görüldü. Şubat ayında liderliği Üretim ve Endüstriyel Ürünlere kaptıran Tekstil sektörü, Mart ayında yeniden liderliğe yükseldi. Uzun süredir liderliğini sürdüren Turizm sektörü ise en çok ilan yayınlanan ilk 10 sektör arasında hem geçen aya hem de geçen yıla göre en çok artış yakalayan sektör oldu.



Üniversite mezunlarının başvuruları arttı

Başvuru yapan adayların eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede ilköğretim mezunu olan adayların başvurularının Mart ayında azaldığı, üniversite seviyesinde olanların ise arttığı görüldü. Geçtiğimiz aya göre başvurulan ilan sayısı en fazla artan ilk 10 mühendislik pozisyonuna bakıldığında Kalite Kontrol Mühendisi pozisyonunun (+%23) ilk sırada yer alırken onu yüzde 22 artışla Saha Mühendisi ve yüzde 19 artışla Endüstri Mühendisi pozisyonu izledi.



Mavi yakanın en çok başvurduğu pozisyonlar: Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi oldu

Kariyer.net’in mavi yaka istihdam piyasasına yeni bir soluk getiren mobil uygulaması “İşin Olsun”un verilerine göre, Mart ayında en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar sırasıyla, Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Şoför/Sürücü ve Çağrı Merkezi Elemanı oldu. Telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Şoför/Sürücü ve Aşçı olarak sıralandı.