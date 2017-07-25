İster karada ister suda çözüm COLUMBIA!

Columbia Türkiye’nin tüketicisiyle ilk kez buluşan arazi koşuları için geliştirdiği serisi Montrail’in Caldorado ve Bandon Trail modelleri koşu, tırmanış ve yürüyüşlerde en yakın dostunuz olacak. FluidGuide taban teknolojisi ile orta tabanda daha fazla stabilizasyonu ve üstün zemin tutuşu sağlayan Montrail Caldorado, hafif yapısına ek olarak mükemmel yastıklama teknolojisi sunan FluidFoam teknolojisi ile tabana binen yükü minimuma indirgiyor.

Bandon Trail serisi ise FluidFoam teknolojisine ek olarak, Trail Shield teknolojisi ile ayakları topuktan parmaklara kavrayarak güvenli ve üstün koşu performansı sağlıyor. Nefes alabilir, yumuşak yapısıyla Bandon Trail ile en zorlu ve efor gerektiren doğa aktivitelerinde bile ayaklarınızın konforundan ödün vermeyeceksiniz.

Islak ortamlarda suyu hızla uzaklaştıran ve kaya yüzeylerinde kusursuz tutuş sağlayan Vent Master outdoor deneyiminizi her koşulda konforlu kılacak. Vent Master’ın alt yüzeyinde bulunan ve suyu tahliye eden kanal sistemi ile sıcak yaz günlerinde siz doğanın mucizelerine tanık olurken, ayaklarınız su tutmayıp hızlı kuruyan ayakkabılar sayesinde her daim hafif ve konforlu kalacak.

Columbia’nın yüksek teknoloji ve konfora sahip ürünlerine Columbia mağazalarından ve www.columbia.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.