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İşte Yenikapı’da toplanan kiralık araçların maliyeti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Yenikapı’da sergilenmek için hazırlıklarına başlanan 'ihtiyaç fazlası' kiralık araçların İstanbul’a maliyeti ortaya çıktı. İBB, AKP yönetimindeyken 2019 yılı için düzenlenen kiralık araç ihalesi sonucunda 2 bin 432 araç kiralamak üzere 138 milyon 757 bin 501 liralık sözleşme imzalanmış.

İşte Yenikapı’da toplanan kiralık araçların maliyeti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Yenikapı’da sergilenmek için hazırlıklarına başlanan 'ihtiyaç fazlası' kiralık araçların İstanbul’a maliyeti ortaya çıktı. İBB, AKP yönetimindeyken 2019 yılı için düzenlenen kiralık araç ihalesi sonucunda 2 bin 432 araç kiralamak üzere 138 milyon 757 bin 501 liralık sözleşme imzalanmış.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:13
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İşte Yenikapı’da toplanan kiralık araçların maliyeti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğünü açıklayarak ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilebileceğini vurgulamıştı. Daha sonra açıklanan İBB'nin 2018 yılı performans raporunda; 93'ü resmi, 1717'si kiralık olmak üzere toplam 1810 adet binek araç yer almıştı.

İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenen seçim sonrasında göreve gelince kiralık araçlarla ilgili açıklamalarına devam etmiş ve “Araçta mı tasarruf yapmamız gerekiyor yapacağız. Yarıya mı indirmemiz gerekiyor indireceğiz. Bazı tespitlerimiz var 13 ay ödediğiniz kira ile aslında o aracı satın alabiliyorsunuz” demişti.

Kiralık araç sayıları ve ödenen ücretler tartışılırken resmi veriler, 2019 yılı için İBB'nin kiralık araç sayısı ve kiralama bedelini net bir şekilde ortaya koydu. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, AKP yönetimi görevdeyken 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sözleşme imzalandı. Şirket, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı.

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1571'e çıkıyor.

İhaleyi kim almıştı?

İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sözleşme imzalandı.

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1.571'e çıkıyor.

İhaleyi alan şirket kimin? : Platform Turizm Taşımacılık Şirketi Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı. Son 4 yıldaki tüm ihaleleri bu şirketin aldığı söyleniyor. 

İBB'nin son 4 yıldaki araç kiralama ihaleleri ve fiyatlar şöyle:
2019-2432 araç- 139 milyon TL
2018-2155 " - 102 milyon TL
2017-2010 " - 89 milyon TL
2016-1892 " - 77 milyon TL 

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