İŞTE YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yemin ­­­­­edip göreve başlaması ile birlikte, yeni yönetim sistemi hızla devreye sokuldu. Cumhurbaşkanlığı 1 No.lu Kararnamesi ile yeni sistemin teşkilat şemaları düzenlendi. Bakanlıkların, kurulların, komisyonların ve başkanlıkların nasıl çalışacaklarına ilişkin esaslar düzenlendi. 1 No’lu kararnamede yer alan düzenlemeler özetle şu şekilde:

TEŞKİLAT YAPISI: Cumhurbaşkanı devletin başı sıfatıyla, yürütme yetkisini elinde bulunduracak. Cumhurbaşkanı isterse bazı yetkilerini devredebilecek. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi unvanı ile görev yapacak. Cumhurbaşkanı danışman veya yurtdışında özel temsilci tayin edebilecek. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığı kurulacak. Başkanlık, en yüksek devlet memurunu temsil edecek. İdari işler bünyesinde ‘Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ adı altında birim oluşturulacak.

PERSONEL YAPISI: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sadece devlet memurları değil, süreli personel, kısmi zamanlı ve sözleşmeli personel de görev yapabilecek. Bizzat Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak personelden, emekli olanların emekli aylıkları kesilmeyecek. Doktor, mühendis, mimar ve diğer sağlık personeli de kısmi zamanlı çalıştırılabilecek. İdari İşler Başkanlığı ihtiyaç duyduğu konularda kuracağı komisyonları, danışma kurulları ve çalışma gruplarında özel sektörden de görevlendirme yapabilecek.

KURULLARIN YAPISI: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul oluşturulacak. Bu kurulların başkanı Cumhurbaşkanı olacak, en az üç üyeden oluşacak ve atamaları Cumhurbaşkanınca yapılacak. Bu kurullar, Cumhurbaşkanınca oluşturulacak politikalar ve alınacak kararlarla ilgili öneriler geliştirecek. Kurul üyeleri 12 bin lira civarında ücret alacak.

ÖZERK OFİSLER: Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulacak 4 ofis, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine sahip, idari ve mali açıdan özerk bir yapıda olacak.

BAĞLANAN KURUMLAR: Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kulumu, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT; Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

BAKANLIK TEŞKİLATLARI: Cumhurbaşkanlığının 1 No.lu Kararnamesi’nde 16 bakanlığın teşkilatlanmalarına ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Bürokrasideki hantallığın en aza indirildiği ve teşkilat şemasının sadeleştirildiği yeni bakanlık teşkilatlanmalarındaki dağınık yapı da ortadan kaldırılıyor.

BAKAN YARDIMCILARI: Her bakanlıkta birden fazla bakan yardımcısı atanabilecek. Bakan yardımcıları teftiş kurulları hariç, bakanlık kuruluşlarına gerekli talimatları verip, bunların uygulamasını gözetmekle yetkili olacak. Her bakanlıkta sayıları 15’i geçmeyecek şekilde bakan müşaviri atanabilecek.

KADROLARIN İPTALİ-İHDASI: Resmî Gazete’nin önceki sayısındaki 2 No.lu Kararname’yle de kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esaslar düzenlendi.

BAŞKANLIK BÜROKRATLARI: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 3 No.lu Kararname’yle de üst düzey bürokratların atama usullerine yer verildi. Üst kademe kamu yöneticisi olarak adlandırılan bürokratlardan 76’sı Cumhurbaşkanı’nın kararı ile, 55’i Cumhurbaşkanı’nın onayı ile, diğerleri ise Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili diğer amirler tarafından atama yapılacak.

SÜRE 4 YILA İNDİ: Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilecek bürokratlardan bazılarının 5 sene olan vazife süreleri 4 seneye indi. Cumhurbaşkanı isterse, bu bürokratları görev süreleri dolmadan görevden alabilecek. Hâlen işbaşında bulunan 76 üst düzey bürokrat da bu kapsamda olacak.

MB BAŞKANI’NIN DURUMU: Görev süreleri 4 yıla indirilenlerin arasında Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları da bulunuyor. Eski sistemde, Merkez Bankası Başkanı Bakanlar Kurulu kararı ile 5 seneliğine tayin ediliyordu. Yeni kararnameye göre cumhurbaşkanı mevcut başkan ve yardımcılarını, görev sürelerini doldurduktan sonra görevden alarak, yerlerine yenisini atayabilecek.

ATAMA ŞARTLARI: Cumhurbaşkanı kararı ile atanacak üst düzey bürokratların atama şartlarındaki, daha önce özel sektörde 10 yıl çalışmış olma şartı da 5 yıla indiriliyor. Yurt dışı daimî göreve atanacaklarda kâfi derecede lisan bilgisini haiz olma şartı aranıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak bürokratlarla hizmet sözleşmesi yapılacak, bunların ücretleri yaptıkları hizmet, iş yoğunluğu gibi kriterlere göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığınca asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdî yardımda bulunulacak.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BAŞKAN ATAYACAK Cumhurbaşkanı’nın kararı ile atanacak bazı üst kademe kamu yöneticileri şöyle sıralanıyor: Diyanet İşler Başkanı ve yardımcıları MİT Başkanı ve yardımcıları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve yardımcıları, DDK başkan ve üyeleri, Savunma Sanayii Başkan ve yardımcıları, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları ve kurul başkanları, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları, ÖİB İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi temsilci-delegeler, üst kurul başkan ve üyeleri, TMSF Başkanı, YÖK üyeleri, İç Denetim koordinasyon Kurulu üyeleri, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve üyeleri, rektörler, AFAD Başkanı, Gelir İdaresi ve SGK Başkanı, KOBİ’lerin başkanları, TİKA Başkanı, TÜİK Başkanı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı, Akaryakıt İkmal ve NATO-POL tesisleri işletme başkanı, Atatürk Kültür-Dil Tarih Kurumu Başkanı, Bor Enstitüsü Başkanı, bakanlıkların ve bazı kurumların teftiş kurulu başkanları, TOKİ Başkanı; ÖSYM Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Varlık Fonu Başkanı ve üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı.

BAŞKAN ONAYI İLE ATANACAKLAR: Aralarında, bakanlıkların il müdürleri, Sayıştay savcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, TRT yönetim kurulu üyeleri, bakanlıkların daire başkanları, bakanlık müfettişleri, genel müdür yardımcıları, Millî Piyango yönetim kurulu üyeleri, Merkez Bankası Para Politikası üyeleri, defterdarlar, il emniyet müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar ve il müftüleri gibi yöneticiler ise Cumhurbaşkanı’nın onayı alındıktan sonra atanacak.

Yücel KAYAOĞLU - TÜRKİYE GAZETESİ