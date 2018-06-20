İŞTE TÜRKİYE’NİN İLK MİLLET BAHÇESİ

“Biz çevreciyiz. Bugüne kadar diktiğimiz milyarlarca ağaçlarla nam saldık. Şimdi yeni bir adım daha atacağız ve bazı illerimize Millet Bahçeleri kuracağız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarif ettiği Millet Bahçeleri’nin ilki Zeytinburnu’na yapılıyor. 94 bin metrekarelik yeşil alandan oluşan Millet Bahçesi’nin projesi geçtiğimiz aylarda şekillendi. Tapusu 22 Mart 2016’da alınan Beştelsiz Mahallesi’ndeki Askeri lojmanların yerine yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazmanın önümüzdeki aylarda vurulması bekleniyor. Askeri lojmanlardaki personel ise TOKİ işbirliğiyle yapılan ve temmuz ayında tamamlanacak olan Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara taşınacak.

İşte Zeytinburnuluları yeşile doyuracak 94 bin metrekarelik Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin ilk detayları:

MİLLET BAHÇESİ NASIL OLACAK?

Öncelikle İstanbul’un en özgün yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi’yle birlikte İstanbul ve özelde Zeytinburnu, 94 bin metrekarelik dev bir yeşil alana kavuşacak. TOKİ iş birliğiyle yapılacak olan 94 bin metrekarelik yeşil alana sahip İstanbul’un en özgün bahçesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Zeytinburnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin, temmuz ayında tamamlanacak olan Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara taşınmasıyla birlikte Millet Bahçesi için ilk kazmayı vuracak. 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak.

“CENTRAL PARK” MODELİ ARTIK ZEYTİNBURNU’NDA

Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi gibi sadece Zeytinburnu’na değil çevre ilçelere de İstanbul’un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Millet Bahçesi’ne, İstanbul ve Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek.

Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde; 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, 1.800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2.800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, duş alma alanı, bay, bayan ve engelli lavaboları ile kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.

Beştelsiz Mahallesi’ndeki Askeri lojmanların yerine yapılacak 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi, sadece Zeytinburnu’na değil çevre ilçelere de hizmet verecek.