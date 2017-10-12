"İŞ’TE EN İYİ TEKLİF" SUNAN FUAR, KAPILARINI AÇTI

22 bin metrekare alanda, 300'e yakın yerli yabancı markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan, Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Sn. Egemen Bağış, Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Sn. Michael Eyre, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu Başkanı Sn. Dr. Alan Escalona, Dünya Franchise Konseyi -WFC Genel Sekreteri Sn. Dr. Hatem Zaki ve UFRAD Franchising Derneği Başkanı, Sn. Dr. Mustafa Aydın ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan törende marka oluşturmanın önemine ve Türkiye’de yapılan çalışmalara dikkat çekildi. Açılışta yöresel türküler eşliğinde sahneye gelen horon ekibi katılımcıların beğenisini kazandı.

Yurt dışı katılımlarının da yoğun yaşandığı fuar, Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore, Lübnan, Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere, Mısır, Arjantin, Tayland, İspanya, Avustralya, Meksika, ABD, Brezilya, Kolombiya ve Guatemala’dan gelen yatırımcıları ve heyetleri Türk markalarıyla 4 gün boyunca buluşturarak yeni iş olanaklarının da önünü açacak. Bayim Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturuyor. Ayrıca, Dünya Franchise Zirvesi kapsamında; Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına da ev sahipliği yapacak olan fuar, 44 ülkenin franchise dernekleri üye markaları ve yetkililerinin yanı sıra ekonomi bakanlarını İstanbul’da bir araya getiriyor.

Fuar açılışında konuşma yapan T.C Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan; “Franchise sektörü modern ticaretin temelini oluşturuyor. Bu sektör yeni yatırım ve işbirliklerini beraberinde getiriyor. Her geçen yıl büyüme kaydeden franchise sektörü 2016 sonunda 43 milyar dolara ulaşırken, bu sektör kapsamında 200 bin kişi istihdam edildi. 2017 sonunda 50 milyar dolara ulaşması hedeflenen franchise sektörü yeni markalara da fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda eskiden yabancı markalar franchise da ön plandayken artık yerli markalarda bu sektöre ağırlık veriyor ve dünyaya açılıyor.” açıklamasında bulundu.

Bayim Olur musun Fuar’ının Türkiye’nin ekonomisi güçlendirdiğine inandığını belirten Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Sn. Egemen Bağış; “Dünya ekonomi sıralamasında Türkiye 16.sırada… Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerle ticaretin merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Enerji, lojistik, ekonomi ve bayilik alanında da önemi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Siz değerli katılımcılarımızın burada ekonomiye yön verirken aynı zamanda ülkeler arası ilişkilere de yön verdiğinizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, “Medyafors olarak franchising sistemine ve gelişimine önem veriyoruz. Bu konuda yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yeni iş fırsatları arayan girişimcileri, franchise ağıyla büyümek isteyen markalarla bir araya getiriyoruz. Fuar ülke ekonomisinin gelişiminde 15 yıldır önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Büyüyen franchise hacmi ile Bayim Olur musun Franchising Fuar’ının m2 büyüklüğü, katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile Dünya franchise fuarları arasında artık zirve yarışında önemli…Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nın diğer fuarlardan ayrıştığı nokta, başarısının ölçülebilir olması. Fuarın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcılarının her zaman takdir ve teşekkürlerine layık olabilmenin haklı gururunu taşıyoruz. ‘’dedi.

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise konuyla ilgili ‘’UFRAD’ın desteklediği 26. ve Medyafors tarafından düzenlenen 15. Bayim Olur Musun Franchising Fuarı’nda bu yılda yüzlerce katılımcı markanın, on binlerce yatırımcı ile bir araya gelecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. UFRAD olarak uzun yıllardır Medyafors ile yürüttüğümüz başarılı işbirliğimiz sonucunda fuarımız bugün dünyanın en büyük fuarlarından biri. Asla unutmamalıyız; markalaşma bir kültürdür. Marka, sadece bir ürün logosu ya da bir kutunun üzerindeki amblemden ibaret değildir. Markalarımız ekonomimizin öncüleri, dünyaya açılan kapılarımızdır’dedi.

Türkiye'deki franchise sektörünün Avrupa'da büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Michael Eyre "Türkiye, franchise alanındaki en önemli partnerlerimizden birisidir, "dedi.

Franchise sektörünün ekonomiye katkısına değinen Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu Başkanı Dr. Alan Escalona franchise siteminin bölgeler arası ticaretin ve ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Dünya’da franchise sisteminin gelişmesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüklerini dile getiren Dünya Franchise Konseyi -WFC Genel Sekreteri Sn. Dr. Hatem Zaki, Türkiye’nin bu konuda önemli bir nokta olduğunu dile getirdi.

Bayim Olur musun Fuarı kapsamında 4 gün boyunca UFRAD tarafından hem girişimcilere hem de markalara yol gösterici nitelikte seminerler düzenlenecek.

Basın Bülteni