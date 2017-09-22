“İş’te En iyi Teklif” için geri sayım başladı

Her yıl yeni girişimcileri markalarla buluşturmanın ötesinde birbirinden iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Medyafors Fuarcılık ve UFRAD Franchising Derneği (UFRAD) işbirliği ile bu yıl 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ulusal ve global ölçekte 300’e yakın firmaya ve 38 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan fuar, yabancı yatırımcılarında ajandasında ilk sırada yer alıyor. Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore, Lübnan, Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere Mısır, Arjantin, Tayland, İspanya ve Avustralya’dan gelen yatırımcıları ve heyetleri Türk markalarıyla buluşturacak olan fuar, önemli işbirliklerin oluşmasına da vesile oluyor.

Özel bölümleri ve seminerleriyle ilgi odağı…

Özel bölümleriyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturuyor. Ayrıca, Dünya Franchise Zirvesi kapsamında; Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına da ev sahipliği yapacak olan fuar, Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar birçok önemli ülkenin franchise dernekleri üye markaları ve yetkililerinin yanı sıra ekonomi bakanlarını İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Öte yandan Bayim Olur musun Fuarı kapsamında 4 gün boyunca UFRAD tarafından hem girişimcilere hem de markalara yol gösterici nitelikte seminerler düzenlenecek.

Helvacıoğlu: Sektörün 2017 yılsonu hedefi 50 milyar dolar

Türkiye’nin en önemli franchise markalarını aynı çatı altında buluşturmak için yola çıktıklarını söyleyen Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, yatırımcılara bu fuarı gezmeden yatırım yapmayın çağrısında bulundu. Medyafors olarak franchising sistemine ve gelişimine önem verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, “Bu konuda yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yeni iş fırsatları arayan girişimcileri, franchise ağıyla büyümek isteyen markalarla bir araya getiriyoruz. Fuar kapsamında da her yıl farklı sektörler gösterdikleri değişik faaliyetlerle girişimcilerin daha çok ilgilisini çekiyor. Aslına bakarsanız Türkiye’de, franchise sistemi lokomotif görevi görüyor. Bu bilgiyi rakamlarda destekler nitelikte. UFRAD’ın verilerine göre; 2016 yılı sonu itibari ile franchising sektörünün büyüklüğünün 43 milyar USD’ye ulaştığını, 2016’te franchise sektörünün ürettiği istihdam sayısının 200,000 kişiyi aştığını görüyoruz. Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı, 2500. Zincir işletmelerdeki yabancı firma oranı yüzde 29, zincir işletmelere bağlı şube sayısı 60,000, yurt dışına açılan Türk marka sayısı ise 150. Bu rakamlara bakarak girişimciliğin güvenli limanlarından olan franchise sistemi ile kendi işinin sahibi olanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. 2017 yılı sonunda franchise sektörünün büyüklüğü 50 milyar USD’ye ulaşması bekleniyor” dedi.

Bu farkındalıkla da tam 15 yıldır Türkiye’nin en popüler franchise markalarını girişimciler ile buluşturduklarının altını çizen Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, fuarın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcıların hedefledikleri girişimci adayları ile 4 gün boyunca yüz yüze görüşme fırsatı yakaladıklarını ve girişimcilerin globalde de franchise veren markalarla aynı platformda bir araya geldiklerini söyledi.

Basın Bülteni