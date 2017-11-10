İSTANBUL’UN YENİ İLGİ ODAĞI CADDE 1453

Ağaoğlu’nun Maslak’ta inşa ettiği ve 2 milyon metrekare inşaat alanı ile Avrupa’nın en büyük karma yaşam projesi olan Maslak 1453’te konut satışları tamamlandı. 4.200 dairenin ve 120.000 m2 ofis alanının sahiplerine teslim edildiği projede 10.500 kişi yaşıyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yaşayan sayısı 15.000 kişi olacak. Ağaoğlu Şirketler Grubu Kiralama ve Pazarlama Koordinatörü Ayten Alpar; “ Maslak 1453’te konutların ve ofislerin sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı bir çok marka Cadde 1453’te yer alan kiralık dükkanlara yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar yaklaşık 40 marka ile sözleşme imzaladıklarını belirten Alpar; “ 1453 metre uzunluğundaki Cadde 1453’te yer alan yaklaşık 240 mağazanın kiralaması devam ediyor. Önümüzdeki 3 ay çerisinde 20 marka ile daha sözleşme imzalayacağız. Geleneksel alışveriş merkezlerinde bulunan markaların yanı sıra bulundukları caddelerde ün yapmış ve gençler tarafından çokça tercih edilen yeni konsept markalar da yer alacak. Nişantaşı Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Maslak 1453 konut ve ofislerindeki genç nüfus ve Türkiye’nin en büyük Merkezi İş Alanı olan Maslak’ta çalışan beyaz yakalılar için tüm zevklere hitap edecek bir gastronomi ve eğlence merkezi olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kiracı ve marka konusunda çok seçici davranıyoruz. ” dedi.

Maslak 1453’te konut ve ofis sakinlerinin yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte toplam yaşayan nüfus 80.000 kişiyi bulacak. Dışardan ziyaretçi sayısı ise günde 20-30 bin arası olacak. Projede, Ascott Somerset ve Dusit Thani grubuna ait apart oteller mevcut.

Maslak 1453 projesinde yaşamın başladığını belirten Ayten Alpar; “Türkiye'nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girdi. Burada toplamda 40 bin kişilik öğrenci ve akademisyen ders yılına başladı. 2017'nin kış aylarına girdiğimizde ofis bloklarına yerleşen holding ve irili ufaklı şirketlerle birlikte 80 bin yerleşik nüfusa ulaşmış olacağız. Projede günübirlik ziyaretçilerle birlikte 100 binin üzerinde bir insan sirkülasyonuna şahit olacağız. Hedefimiz Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olacak marka karması ile güçlü ve farklı bir ticari kompleks oluşturmak. Bu komplekste yer alacak markalar ve profesyonel tesis yönetimi ile hem ziyaretçilerin hem de yerli & yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek örnek bir projeye imza atmış olacağız.” dedi.





Kültür sanat şehri; Maslak 1453

Cadde 1453, ana cadde olgusunu oluşturan bir çekim merkezi olarak hayata geçiyor. Kültür, sanat, yeme içme, eğlence ve gece hayatıyla eğlence ve kültüre ulaşmada mesafeyi kaldırmanın yanı sıra konum avantajı da bulunuyor.

Maslak 1453’te yer alan üç adet meydanda, kapalı AVM’de ve rezidans kulelerinin arasında devam eden 1453 metre uzunluğundaki caddenin her iki tarafında çeşitli büyüklükte mağazalarda, alışveriş, çocuk oyun alanı, gençlere yönelik eğlence merkezi, spor ve yaşam kompleksi, amfi tiyatro, sanat galerileri, tiyatro ve sinema salonları, çok amaçlı performans salonu ile kültür ve sanatın yeni adresi olmaya aday.

Maslak 1453, Cadde 1453 konsepti ile alışveriş, kültür ve sanat hayatını da yaşayan, dinamizmini hiç kaybetmeyen ve uluslararası nitelik taşıyan bir modern semt.

Basın Bülteni