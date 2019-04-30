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İstanbul’un Model Projesi  “İstim”

İstanbul Tuzla’da Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak yükselecek (İSTİM)’in temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, İTO Başkanı Şekib Ağdagiç, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal  katıldı. Kazanç ve gelecek vadeden projede, çeşitli büyüklüklerde 702 dükkan ve 55.000 metrekarelik depo yer alacak.

İstanbul’un Model Projesi  “İstim”

İstanbul Tuzla’da Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak yükselecek (İSTİM)’in temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, İTO Başkanı Şekib Ağdagiç, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal  katıldı. Kazanç ve gelecek vadeden projede, çeşitli büyüklüklerde 702 dükkan ve 55.000 metrekarelik depo yer alacak.

30 Nisan 2019 Salı 15:58
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İstanbul’un Model Projesi  “İstim”

İSTİM, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesine sahip statik yapısı, büyüklüğü ve model proje özelliği ile sanayi ve depolama faaliyetlerine yeni bir anlayış getiriyor.

Üretim ve depolama yapan firmaların tüm ihtiyaçlarını sağlayabilecek bir sanayi ve ticaret kompleksi olarak dikkat çeken İSTİM, 12 metre yüksekliğiyle sanayi ve depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken, 4,10 metre yüksekliğindeki endüstriyel kapılarıyla da araçların giriş çıkışlarına hız kazandıracak.

Tırların rahat geçiş ve manevra yapabilmesi amacıyla yolların genişliği optimum olarak tasarlanan İSTİM’de firmalara beklentilerin de ötesinde bir kolaylık sunulacak.

E5’TE, OLMASI GEREKEN YERDE

İstanbul’un yeni ticaret, sanayi ve lojistik merkezi olacak olan İSTİM, firmaların gözdesi Tuzla’da E-5 Karayolu’na sıfır konumda yer alıyor.

Yüksek enerji altyapısı, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesi, 7,80 metre kat yükseklikleri, her bağımsız bölümde 4,10 metre yükseliğinde endüstriyel kapı ve 10,50 metre kolon aralıkları olan İSTİM’de firmaların gelişimini destekleyecek birçok üstün özellikler bulunuyor.

Bölgenin en yeni teknolojik, prestijli ve inovatif projesi olan İSTİM, tüm firmaların yaşadığı lojistik, depolama gibi birçok sıkıntısını da sonlandıracak.

BEKİR KILIÇ; “FİRMALAR İÇİN MAKSİMUM VERİM, MAKSİMUM KAZANÇ HEDEFLEDİK”

Üretim ve depolama konusunda yaşanan sıkıntılara kalıcı ve modern çözümler sunduklarını belirten Şirket Ortaklarından Bekir Kılıç;Mega kentimizin üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz projemiz İSTİM, İstanbul’un yeni sanayi ve Ticaret merkezi olarak öne çıkacaktır. E5 Karayoluna sıfır konumda yer alan İSTİM projemizle ticaretin yanı sıra firmaların üretim, depolama ve lojistik ihtiyacına kalıcı çözümler sunuyoruz. Maksimum verim sağlayan son teknoloji ekipmanlarımızla 76 metrekareden 2.000 metrekareye kadar tek katta üretim, depolama ve satış hacmine sahip olan projemiz toplamda 185.000 metrekarelik satılabilir net alana sahip.  Biz bu projeyi geliştirirken maksimum verim hedefledik. Bu sebeple de İSTİM’in her ayrıntısını özenle projelendirdik. Her işyerine tır-kamyon girişi, yüksek enerji altyapısı, geniş kolon aralıklarıyla İSTİM’de firmaların her ihtiyacına karşılık veriyoruz. Proje ayrıca, lokasyonu, yüksek istihdam imkanı, hususi teknik alan ve otoparkları ile firmaların gelişimini destekleyecek üstün özelliklere sahip. Arsa ve KDV dahil toplamda 1,5 milyar liralık bir yatırım tutarıyla projemizi 36 içinde tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi.

2017 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen proje; Üniversite- İş dünyası ortaklığına güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Maksimum verim, maksimum kazanç sloganıyla Tuzla’da E-5 Karayolu’na sıfır konumda yükselen İstanbul’un yeni sanayi ve ticaret üssü İSTİM, yüksek yatırım potansiyeli özelliği ile dikkat çekiyor.

Yüksek enerji altyapısı, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesi, yükseklikleri, kolon aralıkları ile İSTİM, firmaların gelişimini destekliyor.

İnşa çalışmaları tüm hızıyla süren proje, Aralık 2021’de hizmet vermeye başlayacak.

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