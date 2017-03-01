İstanbul’un havası “hastalık ”alarmı veriyor..

İstanbullular bu sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı. Şehrin pek çok noktasında görülen koyu gri renkli hava, kirliliği gözler önüne serdi. Şehrin bir çok bölgesinde fabrikalar arasına kurulan lüks konutlar var. Fabrika bacalardan çıkan zehir, yoğun trafikteki araçların egzoz gazları gibi bu ince maddeler ;havada bulunan gaz ve damlacıklar ile kimyasal etkileşime girerek, kilometrelerce alanları etkilemekte. PM 2.5, Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır olarak gördüğü bir metreküpte 10 mikrogram (10µg/m³) miktarını geçtiği zaman ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarıyor. Bu maddelerin büyüklüğü solunum yollarından geçecek ve direkt akciğerleri etkileyecek kadar küçük. Bu durum, bölgelerde 1 milyon liraya satılan konutları satın alanlara nasıl bir masaj veriyor acaba?
Uzmanlar, hava kirliliği yaşanan bölgelerdeki Astım, Koah ve Bronşit hastalarını önemle uyarıyor. “Büyük şehirlerde yoğunlaşan hava kirliliği insan sağlığını etkileyebiliyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde sokağa çıkmakta bile zorlanabiliyor. Hava kirliliği sadece solunum yolu hastalarını değil alerjik bünyesi olanları da olumsuz yönde etkiliyor
Bugün çok önemli bir çevre problemi olan ve özellikle insan sağlığını etkileyen hava kirliliği, teneffüs edildiğinde solunum yolları rahatsızlıklarına sebep oluyor. Astım, kronik akciğer hastalar ve çocuklar için SO2 kirliliğinin yoğun olduğu dönemler özellikle çok tehlikeli olduğu belirtiliyor. Yüksek SO2 konsantrasyonları astım krizlerine de yol açabiliyor.
Kirlilik sürekli mi?
İstanbul başta olmak üzere Türkiye de daha çok doğal gaz kullanılmayan ve kömür yakılan şehirlerde Hava kirliliği sürekli mi? Ölçümlerde anlık kirlilikten daha çok kirliliğin sürekli olup olmadığına bakılıyor. Sürekliliği ölçmek için de bir yıl boyunca kaç gün sınır değerlerin üzerinde kirlilik yaşandı verisi ortaya çıkarılıyor. Bu veri “Yılda kaç gün kirli hava solundu?” sorusunun yanıtını veriyor. Burada önem kazanan noktaysa sınır değerinin kaç olduğu? Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle bir metreküp hava içindeki partikül madde (PM10) için belirlediği ulusal sınır değeri 90 mikrogram. Bu sayı 2012 yılında 140 mikrogramdı. Avrupa Birliği standardı olan 50 mikrogram sınırına Türkiye kademeli olarak 2024 yılında geçecek. 2014 yılında Türkiye’nin ulusal sınır değeri bir metreküp hava içerisinde 100 mikrogramdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı yeni rapor, 103 ülkede 3000’den fazla şehirde ince partikül maddeleri 2.5 (PM 2.5) ölçümlerini açıklıyor. PM 2.5, havada bulunan ve en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki maddeleri kapsamakta. Bu maddeler özellikle kamyon, otobüs, inşaat makineleri egzozlarından, odun, kömür gibi fosil yakıtlardan ve orman yangınlarından kaynaklanıyor.
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