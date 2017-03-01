İstanbul’un havası “hastalık ”alarmı veriyor..



İstanbullular bu sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı. Şehrin pek çok noktasında görülen koyu gri renkli hava, kirliliği gözler önüne serdi. Şehrin bir çok bölgesinde fabrikalar arasına kurulan lüks konutlar var. Fabrika bacalardan çıkan zehir, yoğun trafikteki araçların egzoz gazları gibi bu ince maddeler ;havada bulunan gaz ve damlacıklar ile kimyasal etkileşime girerek, kilometrelerce alanları etkilemekte. PM 2.5, Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır olarak gördüğü bir metreküpte 10 mikrogram (10µg/m³) miktarını geçtiği zaman ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarıyor. Bu maddelerin büyüklüğü solunum yollarından geçecek ve direkt akciğerleri etkileyecek kadar küçük. Bu durum, bölgelerde 1 milyon liraya satılan konutları satın alanlara nasıl bir masaj veriyor acaba?



Yapılan araştırmalara göre Dünyada en yoğun trafik problemi yaşanan şehirlerarasında 6 sırada olan İstanbul da işe gidip gelmede harcanan zaman ortalama 3 saati buluyor. Bu yoğun trafiğe dayalı süreçte bir de hava kirliliği insanı hasta ediyor.

Özellikle İstanbul’un kalabalık ilçeleri olan Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği normal değerlerin üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi izleme istasyonları da bu bölgelerdeki kirli hava için halkı uyarıyor. İşin daha da kötüsü anlık değişen verilere göre kirli hava bulutu İstanbul’un üzerinde seyir halinde. http://www.havaizleme.gov.tr internet adresindeki verilere göre havası kirli olan yerler İstanbul’la da sınırlı değil.Birçok il ve ilçe de de aynı durum söz konusu.

ASTIM, KOAH VE BRONŞİT HASTALARI HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT

Uzmanlar, hava kirliliği yaşanan bölgelerdeki Astım, Koah ve Bronşit hastalarını önemle uyarıyor. “Büyük şehirlerde yoğunlaşan hava kirliliği insan sağlığını etkileyebiliyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde sokağa çıkmakta bile zorlanabiliyor. Hava kirliliği sadece solunum yolu hastalarını değil alerjik bünyesi olanları da olumsuz yönde etkiliyor

İstanbul’da hava kirliliği son günlerde iyice hissedilir bir hâl aldı. Sayılar, kentte hava kirliliğinin yıldan yıla arttığını gösteriyor. Geçen yıl da İstanbul'un 16 bölgesinde ulusal sınır 10 günden daha fazla aşıldı. Rekor ise 126 günle Esenyurt'ta. Küçük çekmece de, Ümraniye, Üstelik ulusal sınır, AB standardının neredeyse iki katı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 milyon TL'lik yatırımla hizmete giren Marmara Bölgesi Temiz Hava Merkezi (MBTHM) İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 11 şehirdeki hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan ve kentsel, trafik, endüstri, kırsal hava kalitesi kategorilerinde gelen bilgileri değerlendirerek periyodik olarak raporlar hazırlıyor. BU verilere göre İstanbul Mecidiyeköy' Küçükçekmece ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hava kirliliği Azotdioksit (NO2) yüksek çıkarken, Kandilli'de ise Azotdioksit(NO2) hava kirliliğinin sebebinin gemi trafiğinden kaynaklandığı tespit edildi.

Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek, hava kalitesi ile ilgili bilgi toplamak ve halkı bilgilendirmek amacı ile Marmara Bölgesi'ndeki 11 ayrı ilde 39 adet hava kalitesi izleme istasyonunda en son teknolojiyle ölçümler yapıyor.

Hazırlanan raporlarda Partikül Madde (PM10)'den kaynaklanan hava kirliliğinde Edirne Keşan ilk sırada yer alırken, Tekirdağ Merkez, İstanbul da Esenyurt , Küçükçekmece Çanakkale Çan, Bursa Kestel, İstanbul Şirinevler trafik kaynaklı Partikül Madde (PM10) hava kirliliği yüksek bölgeler olarak tespit edilmiş.



Bugün çok önemli bir çevre problemi olan ve özellikle insan sağlığını etkileyen hava kirliliği, teneffüs edildiğinde solunum yolları rahatsızlıklarına sebep oluyor. Astım, kronik akciğer hastalar ve çocuklar için SO2 kirliliğinin yoğun olduğu dönemler özellikle çok tehlikeli olduğu belirtiliyor. Yüksek SO2 konsantrasyonları astım krizlerine de yol açabiliyor.



Kirlilik sürekli mi?

İstanbul başta olmak üzere Türkiye de daha çok doğal gaz kullanılmayan ve kömür yakılan şehirlerde Hava kirliliği sürekli mi? Ölçümlerde anlık kirlilikten daha çok kirliliğin sürekli olup olmadığına bakılıyor. Sürekliliği ölçmek için de bir yıl boyunca kaç gün sınır değerlerin üzerinde kirlilik yaşandı verisi ortaya çıkarılıyor. Bu veri “Yılda kaç gün kirli hava solundu?” sorusunun yanıtını veriyor. Burada önem kazanan noktaysa sınır değerinin kaç olduğu? Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle bir metreküp hava içindeki partikül madde (PM10) için belirlediği ulusal sınır değeri 90 mikrogram. Bu sayı 2012 yılında 140 mikrogramdı. Avrupa Birliği standardı olan 50 mikrogram sınırına Türkiye kademeli olarak 2024 yılında geçecek. 2014 yılında Türkiye’nin ulusal sınır değeri bir metreküp hava içerisinde 100 mikrogramdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı yeni rapor, 103 ülkede 3000’den fazla şehirde ince partikül maddeleri 2.5 (PM 2.5) ölçümlerini açıklıyor. PM 2.5, havada bulunan ve en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki maddeleri kapsamakta. Bu maddeler özellikle kamyon, otobüs, inşaat makineleri egzozlarından, odun, kömür gibi fosil yakıtlardan ve orman yangınlarından kaynaklanıyor.





