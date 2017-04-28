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İSTANBUL'UN BARAJLARININ DOLULUK ORANI

28 Nisan 2017 Cuma 09:08
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Kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 87,30 olarak ölçüldü

İSTANBUL'UN BARAJLARININ DOLULUK ORANI
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 87,30 olarak tespit edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, 4 aylık artışın ardından bu ay az da olsa azaldı. Bu kapsamda, aralıkta 44,72 olan doluluk oranları, ocakta 68,65, şubatta 86,44, martta 88,44 olarak gerçekleşerek, son 12 aydaki en yüksek orana ulaştı. Söz konusu rakam bu ay ise azalarak, 28 Nisan itibarıyla 87,30 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk 28 Nisan tarihleri dikkate alındığında, 2013'te 91,61, 2014'te 30,66, 2015'te 95,57, geçen yıl ise 84,56 olarak kayıtlara geçti. 

Barajlardaki su durumu 

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:
Baraj  Doluluk 
Ömerli   88,68
Pabuçdere  99,42
Sazlıdere  68,60
Büyükçekmece  83,54
Alibey  83,12
Terkos   93,59
Kazandere  100,00
Elmalı   0,52
Darlık   95,55
Istrancalar   92,53

Anadolu Haber Ajansı
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