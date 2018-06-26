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İstanbul’un akaryakıtı Türkiye Petrolleri’nden

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., İETT’ye ait metrobüs ve otobüslerin akaryakıt ihtiyacını karşılıyor. Türkiye Petrolleri’nin bir yıl boyunca İETT araçlarına yaklaşık olarak 100 milyon litre motorin ikmali yapması bekleniyor.

İstanbul’un akaryakıtı Türkiye Petrolleri’nden

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., İETT’ye ait metrobüs ve otobüslerin akaryakıt ihtiyacını karşılıyor. Türkiye Petrolleri’nin bir yıl boyunca İETT araçlarına yaklaşık olarak 100 milyon litre motorin ikmali yapması bekleniyor.

26 Haziran 2018 Salı 10:46
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İstanbul’un akaryakıtı Türkiye Petrolleri’nden

İETT, toplu taşıma araçlarının akaryakıt ihtiyacını akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş.’ye emanet etti. İETT’nin 535 adedi metrobüs, 2 bin 756 adedi ise şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 3 bin 291 araçtan oluşan filosunun akaryakıt ihtiyacı için açtığı ihalede kazanan Türkiye Petrolleri oldu.

İşbirliğine ilişkin konuşan Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Cağdaş Demirağ, “Tüm İstanbul’un toplu taşımasını üstlenen İETT gibi bir kurumun bizi tercih etmesinden dolayı büyük gurur duyuyoruz. İETT araçlarının daha üstün hizmet sunması için maksimum performansa ve kaliteye ihtiyacı var. Bir yıl boyunca biz de Türkiye Petrolleri olarak İETT’ye yüksek kalitedeki ürünlerimiz ve üstün hizmet anlayışımızla akaryakıt sağlayacağız. Tecrübemiz ve sektördeki deneyimimizle İETT’ye ihtiyaç duyduğu hizmeti sunacağımıza inancımız sonsuz. Böyle işbirliklerinin artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Gerçekleşen işbirliği neticesinde Türkiye Petrolleri, sadece İETT için hizmet verecek olan, 24 saat araç takip sistemi ve kameralarla izlenen yeni bir tanker filosu kurdu. Ayrıca İETT garajlarında görev alan personele de iş güvenliği ve tanker tahliyelerinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin eğitimler verildi. İETT garajlarına 7 gün, 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde yapılan akaryakıt ikmalleri Avrupa Yakası için Türkiye Petrolleri Ambarlı Tesisi’nden, Anadolu Yakası için ise Turkuaz Yarımca Tesisleri’nden gerçekleştiriliyor. Türkiye Petrolleri’nin İETT araçları için bir yılda yaklaşık 100 milyon litre motorin ikmali yapması planlanıyor.

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