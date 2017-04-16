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İSTANBULLULAR "EVET" KARARINI KUTLUYOR

16 Nisan 2017 Pazar 20:58
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Halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması üzerine vatandaşlar kutlama yapmak amacıyla başta Tarabya, Kısıklı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önü olmak üzere kentin birçok noktasında toplanmaya başladı

İSTANBULLULAR
İSTANBUL (AA) - Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması üzerine, kentin birçok noktasında kutlama yapılıyor. 

Vatandaşlar, "evet" kararını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylamasını takip ettiği Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya'da bir araya geldi.

Burada "Dik Dur Eğilme Bu Millet Seninle", "Evet" ve "Recep Tayyip Erdoğan" afişleri açan vatandaşlar, "İşte Ordu İşte Komutan" ve "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu. 

Konvoyla Köybaşı Caddesi'ne gelen vatandaşlarsa klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

- Kısıklı'da kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde bir araya gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla kutlama yapıyor.

Kutlamalar kapsamında konfeti patlatıp, meşale yakan vatandaşlar, "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları yapıp, tekbir getirdi. Bir vatandaşın "Başkan geliyor ümmet yükseliyor" pankartı açtığı görüldü. 

Seyyar satıcılar ay yıldızlı bandana, tişört ve atkı satarken, bazı vatandaşlar da kutlamaları cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayınlıyor.

Caddeden geçen araçların sürücüleri ise coşkuya çaldıkları klaksonlar, mehter marşı ve halk oylaması için hazırlanan "evet" şarkısıyla eşlik ediyor.

- Birçok ilçede kutlama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu Sütlüce'ye gelen vatandaşlar, burada seçim otobüsünden yapılan müzik yayınıyla sonuçları kutluyor.

Ellerinde Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için tezahüratlar yapıyor. 

Bazı vatandaşlar sonuçları meşale yakarak kutlarken, il binası önünden çok sayıda konvoy geçiyor.

Birçok vatandaşın horon teptiği ve halay çektiği görülürken, seçim otobüsünden de sık sık mehter marşı çalınıyor. 

Çekmeköy, Sancaktepe, Silivri, Beykoz ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu ilçelerin merkezi noktalarında da toplanan vatandaşlar, halk oylamasının sonucunu kutluyor.

Ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulunuyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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