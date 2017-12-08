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İstanbullu balığa doyacak

Denizin lezzeti Dardenia, web’den sipariş verenler için yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Dardenia internet sitesinden sipariş verenler ilk siparişleri için yüzde 10, sonraki siparişleri için yüzde 5 puan kazanacak. Beyaz yakalı çalışanların ‘pazartesi sendromunu’ daha rahat atlatmaları için ise pazartesi siparişlerinde yüzde 10 ekstra puan verilecek.

İstanbullu balığa doyacak

Denizin lezzeti Dardenia, web’den sipariş verenler için yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Dardenia internet sitesinden sipariş verenler ilk siparişleri için yüzde 10, sonraki siparişleri için yüzde 5 puan kazanacak. Beyaz yakalı çalışanların ‘pazartesi sendromunu’ daha rahat atlatmaları için ise pazartesi siparişlerinde yüzde 10 ekstra puan verilecek.

08 Aralık 2017 Cuma 15:59
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İstanbullu balığa doyacak

Geleneksel balık ekmek lezzetini modern ve yenilikçi bir yorumla sunan Dardenia’nın balık severler için hayata geçirdiği web puan kampanyası boyunca, Dardenia online sipariş sitesinden ürün sipariş edenler ilk siparişlerinden yüzde 10, sonraki siparişlerinde yüzde 5 web puan kazanacaklar. Beyaz yakalıların hafta başı sendromunu daha rahat atlatması için Pazartesi günü verilen siparişlerde ise yüzde 10 puan hediye edilecek. Böylece Dardenia’nın kampanyaları sayesinde İstanbullular balığa doymuş olacak.

Dardenia şubelerinde 2017 yılında 750 bine yakın misafir ağırladıklarını, online ve mobil uygulamalarla da 25 binden fazla kullanıcıya ulaştıklarını dile getiren Dardenia Pazarlama Müdürü Özgün Yalın, “Şubelerimizde ağırladığımız misafirlerimiz kadar online sipariş veren müşterilerimiz de bizim için önemli. Dardenia olarak ulaşılabilir olmak ve şube olarak bulunmadığımız noktalarda da lezzetimizi paylaşabilmek adına hayata geçirdiğimiz online sipariş hizmetimizle de insanların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Kolaylaştırmanın yanı sıra web puan kampanyamızla da, sipariş veren müşterilerimize puan kazandırıyoruz. Müşterilerimize ilk siparişlerinde yüzde 10 web puan, sonraki siparişlerde yüzde 5 web puan kazandırıyoruz. Özellikle tüm beyaz yakalıların korkulu rüyası olan Pazartesi sendromunu hafifletmek için Pazartesi günü yapılan tüm siparişlerde yüzde 10 web puan veriyoruz. Müşterilerimiz biriktirdikleri web puanları yine Dardenia’nın lezzetlerini deneyimlemek için kullanabilecek” dedi.

En çok online sipariş Göktürk’ten
Yalın sözlerine şöyle devam etti: “En çok online sipariş alan şubemiz Dardenia Göktürk şubesi olurken, Nişantaşı ikinci, Caddebostan şubesi üçüncü sırada yer aldı. Dardenia’ya gösterilen bu ilgiden son derece mutluyuz. İnsanlarımıza sağlıklı balığa kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz”.

Anahtar Kelimeler:
Dardenia
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