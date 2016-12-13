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İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER

13 Aralık 2016 Salı 10:35
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Üsküdar sahilinde bir araya gelen taksiciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla klakson çalarak önce Kadıköy rıhtıma, ardından saldırının meydana geldiği Beşiktaş'taki Şehitler Tepesine geçerek, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
İSTANBUL (AA) - Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla, klakson çalarak konvoy halinde Avrupa yakasına geçen taksiciler ve dolmuşçular, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırısını protesto etti.

Üsküdar sahilinde bir araya gelen taksiciler ve dolmuşçular, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla klakson çalarak önce Kadıköy rıhtıma, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, saldırının meydana geldiği Beşiktaş'taki Şehitler Tepesine geldi. 

Olay yeri çevresinde araçlarıyla tur atan gruptakiler, büyük bir Türk bayrağı açıp şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Gruptakiler, saldırının gerçekleştirildiği alanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. 

Bir süre klakson çalıp, slogan atan taksiciler, araçlarıyla Üsküdar'daki İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne geçerek taziye dileklerinde bulundu.

Müdürlük önünde nöbet tutan polislere sarılan taksiciler, burada da saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra müdürlük binasının duvarına, şehit Kadir Yıldırım'ın fotoğrafı ve İbrahim Suresindeki "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz mi sandınız?" ayetinin meali bulunan afişi astı.

Taksiciler adına Üsküdar'da açıklama yapan şoför Ahmet Yaşar Suiçmez, ülkenin bölünmez bütünlüğünü kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Bayrak ve vatan uğruna verilen her şehidin bir gün hesabının sorulacağına inandıklarını aktaran Suiçmez, şöyle devam etti:

"Anadolu yakasındaki taksiciler olarak bugün burada toplanmamızın nedeni bizim için, vatan uğruna, bayrak uğruna canını seve veren polislerimizin yanında olduğumuzu göstermektir. Şunu unutmasınlar ki bu vatanı bölmeye hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Bugün kenetlenip elinde Türk bayraklarıyla meydanlara inenleri görmeyenler, Türk polisine ve Türk askerine kahpece saldıranlar, bir gün tarihe karışacaklarını bilmeli. Terörden korkmamızı kimse beklemesin. 15 Temmuz'da tankların önüne yatan bu millet, gerekirse yarın da terör için meydanlara iner ve gerekeni yapar. Allah'tan, şehitlerimize rahmet ve yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz." 

İstanbul Taksi ve Dolmuş Hizmetleri Derneği Başkanı Cemal Keleş de terör saldırısını lanetledi.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa ve şehit ailelerine başsağlığı dileyen Keleş, "Şehitlerimiz bu vatan için canını verdi. Bu vatanı asla böldürmeyeceğiz. Yüreğimiz kan ağlamakta. Çok üzgünüz. Yüreğimiz parçalandı. Bu saldırıda biz de Velat Demiroğlu kardeşimizi kaybettik. Bir canımızı alsalar bin can vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. 

Konuşmanın ardından, taksiciler ve dolmuşçular polise sarılarak çiçek verdi. 

Öte yandan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta'nın kızı Melis Usta polis kıyafeti giyerek olay yerine geldi. Burada polislere sarılan Usta, olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı. 

Anadolu Haber Ajansı
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