İstanbul'daki şoförlere "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" şartı geli̇yor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, UKOME'nin İstanbul'da ticari taşıt kullanan şoförlerle ilgili getirdiği yeni uygulamayla hizmet kalitesinin artacağını belirterek, "Her önüne gelen taksi, minibüs ve servis aracı kullanamayacak. Denetimler daha da artacak." dedi.

TŞOF'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul'da ticari taşıt kullanan şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alma şartı getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz, yeni uygulamanın 1 Ocak 2017'den itibaren başlayacağını bildirerek, "UKOME, İstanbul'da şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi şartı getirdi. Belgeyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Uygulama ticari taksi, ticari minibüs ve servis araçlarını kapsamaktadır. Belgenin kullanım süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. Belgeye haiz şoförler iki yılda bir eğitim tekrarı yapacaklar. Tekrar eğitim sonrasında 5 kez üst üste başarısız olan adaylar bir yıl süreyle bu belgeye yönelik başvuru yapamayacaklar ve ticari araçları kullanamayacaklar. Her önüne gelen taksi, minibüs ve servis aracı kullanamayacak. Denetimler daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Hata yapana ceza puanı

Ticari taşıtlarda çalışacak şoförler için Şoför Hizmet Kalite Puanı uygulamasına geçileceğini de bildiren Yılmaz, "Her şoför için Toplu Taşıma Aracı Ticari Taşıt Kullanım Belgesini ilk alımlarında 100 hizmet kalite puanı olarak belirlendi. Karayolunda Ticari Amaçla Taşımacılık Yapan Taşımacı ve Şoförlere Yönelik Kamu ve Trafik Güvenliği Yaptırım Cetveli ve Karayolunda Ticari Amaçla Taşımacılık Yapan Taşımacı ve Şoförlere Yönelik Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetvelinde yer alan ihlallere göre kalite puanı uygulanacak." ifadelerini kullandı.

UKOME temsilcisi de olan Halit Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belge sahibi şoförler 100 hizmet kalite puanını doldurursa sahip oldukları belgeleri 6 ay süreyle askıya alınacak ve eğitim tekrarı sonrasında kamu ve trafik güvenliği yaptırımına esas olan ihlaller hariç olmak kaydıyla yapılacak sınav ile yeniden belge alabilecekler. Mesleki yeterlilik kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına geçilmesi ve uygun taşıt sürücü sertifikasına sahibi olunması halinde sistem alt yapısı zaman sağlanarak istenecektir."

Anadolu Haber Ajansı