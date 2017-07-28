İSTANBUL'DAKİ SAĞANAK

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören araçlar yetkili servis ve oto sanayi sitelerine akın etti.

Kentte dün etkili olan sağanak ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç zarar gördü. Hasarlı araçların bir kısmı park halinde fırtınaya yakalanırken, bir kısmı ise trafikte fırtınadan etkilendi.

Hasarlı araç sahipleri, bugün birçok yetkili servisin yanı sıra Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde hizmet alabilmek için sıraya girdi.

Çok sayıda hasarlı araç, oto sanayi sitesinde yoğunluk oluştururken, bazıları yer bulamadığı için sanayiden ayrılmak durumunda kaldı.

Ağırlıklı olarak araçların arka camlarında hasar meydana gelirken, bazı araçlarda da dolunun neden olduğu çökmeler gözlendi.

Trafikte fırtınaya yakalanan araç sahibi Selim Çakar da aracının hasarı için oto sanayi sitesine geldi. Çakar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yanımda hamili bir arkadaşla Altunizade'den çıktık, bir anda kara bulutlar geldi. 'Ne oluyor?' demeye kalmadan yağmur başladı. Sonra dolu yağdı ve ön, üst ve yan camlarım kırıldı. Hamile arkadaşım ağlıyordu. Çok kötü oldu. Çok şükür yaralanan olmadı."

Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 30 yıldır oto cam ustalığı yapan Oğuz Bakankuş ise daha önce bu kadar yoğun bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Siparişlere yetişemediklerini anlatan Bakankuş, "Piyasaya da cam vermiyoruz. Şu an bize gelen hasarlı araçları tamir etmeye çalışıyoruz ve dün akşamdan beri buradayız. Ağırlıklı olarak arka camlarda hasar olduğunu görüyoruz. Bazı araçların camlarla beraber kaportası da bozulmuş." dedi.