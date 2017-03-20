İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 23 kilo 220 gram metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeler ve malzemelerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından Başakşehir ve Fatih'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, T.G. ile A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Başakşehir'de kiraladıkları lüks bir rezidans dairesinde yapılan aramada, 23 kilo 220 gram metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanılan 50 kilogram kimyasal madde ile ibrik, kazan gibi malzemeler bulundu.

Operasyonda el konulan 23 kilo 220 gram metamfetaminin, Türkiye'de son 5 yılda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi. Şüphelilerin metamfetamini, Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine göndermeyi planladıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G. ve A.G. tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı