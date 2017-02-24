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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

24 Şubat 2017 Cuma 11:02
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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL (AA) - Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri​, farklı ilçelerde önceden belirlenen 13 adrese özel harekat polisleri ve hava desteğiyle operasyon yaptı.

Şüphelilerin bulunduğu adreslere gelen ekipler, bu binaların çevresinde güvenlik önlemi alarak sokakları araç giriş ve çıkışına kapattı.

Pendik'te müstakil bir eve yapılan operasyonda ekipler, evin teras katında bulunan güvercinlerin olduğu kümes ile bahçede bulunan köpek kulübesini de aradı.

Polisin bazı adreslerde aramalara devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı
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