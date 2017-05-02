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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

02 Mayıs 2017 Salı 12:09
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Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece ve Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonlarda, 18 kilo 840 gram uyuşturucu madde, 21 bin 997 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan 13 kilo 330 gram kimyasal madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 18 kilo 840 gram uyuşturucu madde, 21 bin 997 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan 13 kilo 330  gram kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonunda, yurt dışından gelen bir yolcunun çantasında 12 kilo 540 gram, bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 505 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekipleri tarafından Büyükçekmece'deki bir villada yapılan aramada ise 58 gram metamfetamin, 17 gram Afyon sakızı, 17 uyuşturucu hap, 24 kilo 790 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 260 gram çeşitli uyuşturucu madde, ruhsatsız 1 tabanca, 1 pasaport, 1 sahte ikamet belgesi, uyuşturucu yapımında kullanılan laboratuvar malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 880 lira bulundu. Operasyonda, 1 kişi yakalandı.

Başakşehir'de de bir kargo firmasına yapılan baskında, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanan paketin içindeki semavere zulalanmış 21 bin 980 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı
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