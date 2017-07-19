banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECEYİ AŞACAK

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:18
Bu haber 800 kez okundu

Kentte sele neden olan sağanakla birlikte mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, yarından itibaren kademeli olarak artarak 30 derecenin üstüne çıkacak

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECEYİ AŞACAK
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün sele neden olan sağanakla birlikte mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, yarından itibaren kademeli olarak artarak, 30 dereceyi aşacak. 

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklığın yanı sıra etkili olan sağanak, yerini sıcak havaya bırakmaya hazırlanıyor. 

Bu kapsamda, güneşin kendisini göstermeye başladığı megakentte sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak. Ayrıca, kent genelinde hafta boyunca az bulutlu hava kendisini gösterecek.

Son tahminlere göre, bugün kentte hissedilen sıcaklık 32 derece civarında seyrederken, rüzgar saatte 26 kilometre hızla esiyor.

- Sıcaklık kademeli olarak artıyor

Kentte yarından itibaren ise sıcaklık artmaya başlıyor. En düşük sıcaklık 20, en yüksek 28 derece olacak. Ayrıca, yarın kendisini gösterecek az bulutlu hava, etkisini hafta boyunca devam ettirecek.

Cuma günü de mevsim normallerine çıkacak havanın en düşük 22, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. 

İstanbul'da hava sıcaklığının cumartesi günü ise en düşük 22, en yüksek 30, pazar ve pazartesi de en düşük 22, en yüksek 31 derece olması öngörülüyor. 

Kentte sağanakla birlikte zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgarın hafta boyu saatte 21 ila 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. 






Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.