İSTANBUL'DA RAMAZAN COŞKUSU SOKAKLARA TAŞACAK

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İstanbul'da ilçe belediyelerinin düzenlendiği çeşitli etkinliklerle ramazan coşkusu meydanlarda da yaşanacak.

İstanbul'da, ramazanı dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için sokak iftarları, sohbetler, tasavvuf konserleri, geziler, orta oyunu ve tiyatro gösterilerini de içeren etkinlikler için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.

Ramazanda tasavvuf müziğinden şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinlik, İstanbullularla buluşturulacak.

- Ramazan topu, Sultanahmet'te atılacak

Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda kurulacak 15 bin kişilik iftar sofrasında, Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından getirilen gerçek top atışıyla binlerce kişi aynı anda iftar yapacak.

Ramazanın ilk günü Oruç Baba Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlara Fatih Belediyesi tarafından iftariyelik dağıtılacak.

Ramazanda ilçenin birçok noktasında sokak ve park alanlarında vatandaşla iftar yemeğinde buluşulacak. Taksiciler, berberler ve servis araç şoförlerinin aileleriyle iftar programları gerçekleştirilecek.

Ramazan boyunca Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakınlarına iftar yemeği dağıtılacak.

Fatih Belediyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlatılan 500 yıllık tarihi "Baklava Alayı" geleneğini halkla buluşturmaya devam edecek. Etkinlikte, vatandaşlar ve turistlere baklava ikram edilecek, 60 kişilik mehter takımı konser verecek, tarihi kişilikler canlandırılacak.

İlçede teravih namazı çıkışlarında her gün bir camide vatandaşlara limonata dağıtılacak. Kadir Gecesi ilçedeki 5 büyük camide teravih ve kandil programı sonrasında vatandaşlara lokum ikram edilecek.

Ramazan boyunca Sultanahmet, Eminönü, Aksaray Metro, Yenikapı Marmaray, Beyazıt Meydanı'nda vatandaşlara iftar paketi dağıtılacak.

Fatih Belediyesi önceki senelerde olduğu gibi bu ramazanda da Fatihli kadınlara özel cami ve türbe gezileri düzenleyecek.

Bayram sabahı Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Sümbül Efendi camilerinde namazdan çıkan vatandaşlara kahvaltı ikram edilecek.

Sultanahmet’te düzenlenen ramazan etkinlikleri bu yıl da devam edecek. Burada akşamları da konserler düzenlenecek.





- Eyüp'te ramazan coşkusu

İstanbul'da ramazan coşkusunun en fazla hissedildiği yerlerden olan Eyüp'te de ramazan hazırlıkları tamamlandı. Belediye sıcak yaz günlerinde oruç tutacak vatandaşlar için her türlü önlemi aldı. Eyüp Sultan Camisi'nin önünde özel kurulacak revakların altına, özel havalandırma sistemi kurulacak. Eyüp Sultan'ı ziyaret edenler, iftar öncesi revakların altında serin ortamda ibadetlerini yapma şansı bulacak. Eyüp'ün dört bir tarafında ramazan ayının ruhuna uygun sohbet etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Anadolu'da çocuklara bu ibadeti sevdirmek amacıyla yarım gün tutturulan tekne orucu, Eyüp'te de uygulanacak ve çocuklar için "Tekne İftarları" düzenlenecek. Binlerce çocuk Boğaz'da tekne turu eşliğinde oruçlarını açacak.

Eyüp Sultan Meydanı'nda geleneksel orta oyununun renklerinden biri olan meddah gösterisi yapılacak. Hacivat-Karagöz gösterisi ve Masalcı Dede, çocuklarla buluşacak. Çocuk ikramı saati adı altında çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve balon dağıtılacak.

İftar sofrası hazırlayamayan vatandaşların evlerine, "Alo İftar" sayesinde, her akşam 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılacak.

Belediye ramazan süresince açık havada mahalle iftarları düzenleyecek.

Ramazan programları, başta Eyüp Meydanı olmak üzere, Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi, Zalmahmutpaşa Eyüp Kitabiyat Merkezi, Sertarikzade Kültür Sanat Mekezi, Hasan Nail Canat Sanat Akademisi, Kemerburgaz Mahallesi, Osmanlı Parkı ve Eser/Şeker Hayat Rehabilitasyon Biriminde yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlar ve tüm şehitler için Kadir Gecesi, Eyüp Sultan Meydanı'nda hatim duası yapılacak.





- Ortaköy'de iftar sofrası kurulacak

Beşiktaş Belediyesi tarafından ramazan boyunca Barbaros Meydanı, Ortaköy Meydanı, Abbasağa Parkı ve mahallelerde iftar sofraları kurulacak. Beşiktaşlılar ve yolu Beşiktaş'a düşenler, bu iftar sofralarında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşayacak.

Beşiktaş'ın her noktasında sıcak çorba çeşmeleriyle iftar vaktinde evlerinde olamayanlara hizmet sunulacak. Belediye ayrıca Türkiye'deki önemli noktalara ve Balkanlarda bulunan Türk mahallelerine de iftar çadırları kuracak. İftar saati, tasavvuf müziği dinletisi, semazen ve tiyatro gösterileri izleyerek beklenecek.





- Bağcılar'da 100 bin kişi aynı anda iftar yapacak

Bağcılar'da ramazan boyunca her gün 22 mahallede kurulacak bereket sofralarında, 100 bin ilçe sakini birlikte iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak.

İlçede yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunulacak ve bakıma muhtaç, engelliler ve ihtiyaç sahipleri de evlerine yakın restoran ve lokantalarda ağırlanacak. İlçe sakinlerinin ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmesi için ilçede hizmet veren 72 cami temizlendi. Almanya'da "kardeş şehir" Hamm ve Kazakistan'ın Almaata kentinde kurulacak iftar sofralarında gurbetçiler ve soydaşlarla gönül köprüleri kurulacak.

- Bahçelievler'de yemek ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülecek

Bahçelievler'de, Şirinevler Ulu Cami karşısında kurulacak iftar çadırı, belediye aşevi ve 11 mahalledeki sokak iftarlarında, günde yaklaşık 10 bin kişiye iftar sunulacak. İlçede ayrıca 20 bini aşkın gıda paketi de belediye personeli tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülecek.

Ümraniye Belediyesi, Nikah Sarayı'nda ve ilçedeki düğün salonlarında vereceği iftar ve sahurlarla tüm Ümraniyelileri sofralarda buluşturacak.

İftar sonrasında Ümraniye Santral Alanı'nda (Eski Belediye Binası Alanı) gerçekleşecek çizgi ve animasyon film gösterimleri, tiyatro oyunları, atölye çalışmalarıyla çocuklar ramazan ayını yaşayabilecek. Tasavvuf dinletileri ve Kur'an tilavetleriyle mübarek ramazanın idrak edilebilmesi sağlanacak.





- Esenler'de çocuk iftarı

Esenler'de "Ramazan Birlikte İyiliktir" sloganıyla 29 gün boyunca tasavvuf müziği konserlerinden sohbetlere, geleneksel gösteri sanatlarından yöre dernekleriyle yapılacak iftarlara kadar onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Ramazanın ilk iftarı yine çocuklarla başlayacak. İnternetten kaydı alınan ve bu sene ilk defa oruç tutmaya başlayacak çocuklar, ramazan kültürünü öğrenecek. Çocuklara, Osmanlı geleneğine uygun diş kirası hediyeler de verilecek.

Belediyenin herhangi bir sebeple (yolculuk, ev taşıma, hastalık gibi) iftar sofrası hazırlayamayanlar için başlattığı "Alo İftar" hattı hizmette olacak. "Alo İftar"dan yararlanacak binlerce aileye, her akşam motorize ekipler, 4 çeşit sıcak yemeği evlerine kadar ulaştıracak.

Bu sene de evlerine geç kalan binlerce vatandaş, iftar çeşmesinden akan çorbayla oruçlarını açacak. İlçede bir Osmanlı geleneğinin yaşatılacağı "Askıda İftar" ile her akşam 11 camide hayırseverlerin karşılayacağı 15 iftar kumanyası ile ihtiyaç sahipleri iftarını yapacak.

Etkinlikler çerçevesinde Dörtyol Meydanı'nda mehter konserleri, şiir dinletileri, naat geceleri, sema devranı gibi programlar icra edilecek. Her gün cami ve maneviyat önderlerinin kabirlerine ziyaretler gerçekleştirilecek.

- Üsküdar'da ramazan

Üsküdar Belediyesi, mahalle kültürünü pekiştiren, Osmanlı döneminden kalan geleneksel sokak iftarları düzenleyecek. Cuma ve cumartesi günleri Üsküdar Evlendirme Dairesinin karşısında kurulan çadırlarda 7-8 bin kişiye sahur yemekleri ikram edilecek. Gurbetçilerin ve turistlerin bu programlara katılımlarının yüksek olması bekleniyor.

Ramazanda Üsküdar'ın dört bir tarafında iftar yemeği dağıtım noktaları kurulacak. Ünalan Mahallesi 3 bin, Ferah Mahallesi'nde 2 bin, Yavuztürk Mahallesi'nde 4 bin, Zeynep Kamil Mahallesi'nde 4 bin, Harem'de 2 bin, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 bin, Selamiali Mahallesi'nde 2 bin, Kirazlıtepe Mahallesi'nde 2 bin, Garaj, Turyol İskele'de 2 bin, Marmara Üniversitesi Diş Hastanesinde bin kişiye iftar verilmesi planlanıyor.

- Maltepe ramazana hazır

Maltepe'de ramazan etkinlikleri, Altayçeşme Mahallesi'ndeki Organik Pazar ve Maltepe Sahili'nde gerçekleştirilecek. Organik Pazar'da her gün "sevgi sofraları" kurulacak. İlçede 18 mahallede iftar sofraları kurulacak.

İlçede ramazan etkinlikleri, 26 Mayıs Cuma günü "Hoşgeldin Ramazan" konseriyle başlayacak. Organik Pazar alanında, iftarın ardından her akşam ramazan etkinlikleri düzenlenecek.

Maltepe'de nüfusu beş bin ve üzerinde olan Türkiye'nin 24 ilinden vakıf ve dernek, alanda kurulan Sevgi Hanelerinde yer alacak. Amasya, Ardahan, Bayburt, Bolu, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Malatya, Rize, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Tunceli ve Trabzon yöre vakıf ve dernekleri, stantlarında illerinin kültürel tanıtımını yapacak. Yöresel Kültür Buluşmaları'nda Malatyalılar, Rizeliler, Samsunlular, Çankırılar, Elazığlılar, Amasyalılar, Bitlisliler, Sinoplular, Ardahanlılar, Sivaslılar, Bolulular Gecesi düzenlenecek.

- 3. havalimanı apronunda ilk iftar

Arnavutköy'de her gün ayrı bir mahallede gerçekleştirilecek mahalle iftarlarında dualar eşliğinde hep birlikte iftar yapmanın fazileti yaşanacak.

Arnavutköylü çocuklara orucu sevdirerek, ramazan ruhunu aşılamak amacıyla yapılan ve büyük ilgi gören etkinlikte çocuklar geleneksel gösterilerle de keyifli dakikalar geçirerek öğle namazı ile birlikte oruçlarını açacak.

Arnavutköy Vadipark'ta düzenlenecek hafta sonu etkinlikleri kapsamında Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Senai Demirci gibi konusunun uzmanları, iftar programından sonra Arnavutköylülerle buluşacak.

Cam üfleme, çömlek atölyesi, hüsn-ü hat atölyesi başta olmak üzere çok sayıda geleneksel el sanatı Arnavutköylü vatandaşlarla buluşacak.

Her yıl geleneksel olarak Vadipark ve Hadımköy'e otantik Osmanlı evi görünümlü stantlar kurulacak. Tarihi Osmanlı evlerinden esinlenerek yapılmış stantlarda giyim kuşamdan süs eşyalarına, temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine ve esanslara birçok ürün satılacak.

İnşası devam eden 3. havalimanı çalışanları ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için de Arnavutköy Belediyesi tarafından Tayakadın'da bulunan İGA Yönetim Yerleşkesi'nde iftar düzenlenecek.

- Başakşehir'de ramazan

Başakşehir Belediyesi, sokak iftarında 30 bin kişiyi buluşturacak. Ramazan ayı boyunca kendi başına yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine iftarda ve sahurda sıcak yemek servisi yapacak.

İlçe genelinde her mahallede, her gece iki farklı camide olmak üzere 50 camide ramazan programları gerçekleştirilecek. Cami programlarında teravih namazı çıkışında vatandaşlara lokum ve şerbet ikram edilecek.

Belediye, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin iftar ve sahur yemeklerini evlerine götürecek. Ücretsiz olan ve 2012 yılından beri gerçekleştirilen uygulama ile ilçede bu sene; 180 hanede 300 vatandaşa her gün korunaklı kaplarda dört çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü ulaştırılacak.

Ramazan boyunca ilçe mahallelerinde 7 iftar sofrası kurulacak.





- Gaziosmanpaşa'da 16 mahallede sokak iftarları kurulacak

Gaziosmanpaşa'da ramazan etkinlikleri her akşam Küçükköy Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Gaziosmanpaşa halkı bu etkinliklerin yanı sıra ilçenin 16 mahallesinde gerçekleştirilecek sokak iftarlarıyla aynı sofrada ekmeklerini paylaşmanın ve oruç açmanın mutluluğunu yaşayacak.

Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Necmettin Nursaçan ve ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu ile ramazanın manevi atmosferini yansıtan sohbet ve söyleşi programları düzenlenecek. Uğur Işılak, Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı, Ubeydullah Sezikli, Esat Kabaklı, Yusuf Karagöz, Saleh Sabr, Emre Ermiş, Grup Dergah, Grup Tillo ve İkbal Gürpınar konser verecek.

Anadolu Haber Ajansı