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İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:40
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Kentin farklı ilçelerinden 35 otomobil çaldığı iddia edilen 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, oto hırsızlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde teknolojik cihazlarla faaliyet yürüten ve bu yöntemle beyinlerini kopyaladıkları otomobilleri çaldığı belirlenen bir suç örgütüne ilişkin çalışma başlattı.

Altı aylık çalışmanın ardından 22 Şubat'ta Okmeydanı ve Gazi Mahallesi'nde şüphelilere ait tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, sahte 6 bin 500 dolar, sahte plakalar, ruhsatlar ve araç anahtarları ile otomobillerin beynini kopyalamada kullanılan elektronik bir cihaz ele geçirildi. Ayrıca çalındığı belirlenen 35 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Daha sonra gerçekleştirilen operasyonda ise aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.A. ve yardımcıları B.P. ile O.E.D'nin de bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

İş adamı Dinçer Azaphan ve özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Mehmet Ersin Oba'nın otomobillerini de çaldıkları belirlenen ve kendi aralarında cep telefonuna indirdikleri İsrail patentli özel bir yazılımla haberleştikleri iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

- Hırsızlık yöntemi

Zanlıların, özel teknolojik bir cihazla kopyaladıkları anahtarlarla araçlara girdikten sonra hırsızlara karşı koruma olarak oluşturulan ve araç çalıştırma sistemine takılan elektronik devre "immobilizer" teknolojilerini çökerterek araç beyinlerini etkisiz hale getirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra yeni elektronik beyinler taktıkları otomobilleri çaldıkları, rengini değiştirerek sahte plaka ve evraklarla sattığı belirlendi. 


Anadolu Haber Ajansı
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