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İSTANBUL'DA KURTKAPANI-2 OPERASYONU

23 Mart 2017 Perşembe 14:13
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İstanbul'un tüm ilçelerinde hava ve deniz polisinin desteğiyle Kurtkapanı-2 operasyonu gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL'DA KURTKAPANI-2 OPERASYONU
İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurtkapanı-2 operasyonu kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği Kurtkapanı-2 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada, uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Kurtkapanı-2 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 15.00'e kadar süreceği belirtildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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