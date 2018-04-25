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İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI

Satılık konut fiyatlarına ilişkin bir değerlendirme yapan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, son bir yılda Türkiye genelinde fiyatların yüzde 11,5 oranında arttığını söyledi. Aynı dönemde İstanbul’daki satılık konut fiyatlarında görülen artışın yüzde 8,1 ile sınırlı kaldığına dikkat çeken Karahan, “Bursa’daki yüzde 25’lik, İzmir’deki yüzde 18’lik artışa karşın, İstanbul’daki fiyat artışının Türkiye ortalamasın altında kalması, konut yatırımı için doğru bir dönemde bulunduğumuza işaret ediyor” dedi.

İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI

Satılık konut fiyatlarına ilişkin bir değerlendirme yapan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, son bir yılda Türkiye genelinde fiyatların yüzde 11,5 oranında arttığını söyledi. Aynı dönemde İstanbul’daki satılık konut fiyatlarında görülen artışın yüzde 8,1 ile sınırlı kaldığına dikkat çeken Karahan, “Bursa’daki yüzde 25’lik, İzmir’deki yüzde 18’lik artışa karşın, İstanbul’daki fiyat artışının Türkiye ortalamasın altında kalması, konut yatırımı için doğru bir dönemde bulunduğumuza işaret ediyor” dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:58
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İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI

Satılık konut fiyatlarının son bir yıllık seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, “Son dönemde piyasada konut fiyatlarında düşüş yaşandığı yolunda genel bir kanı var. Ancak rakamlara göre bu kanı gerçeği yansıtmıyor. Türkiye genelindeki metrekare fiyatlarını baz alan verilere göre, son 1 yılda ortalama yüzde 11,5 artış söz konusu” dedi.

“En büyük altı il arasında, son bir yılda fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmuyor” diye konuşan Karahan, “Öyle ki bu dönemin artış birincisi olan Bursa’da fiyatlarda yüzde 25’lik bir yükseliş söz konusu. Aynı dönemde İzmir’deki satılık konut fiyatları yüzde 18 artarken, bu oran Adana’da yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Artış oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 11,5’in altında kaldığı üç büyük il ise Antalya (%11,1), Ankara (%9) ve İstanbul (%8,1) oldu. Son iki aylık verilere baktığımızda da fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmadığını görüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 25.04.2018 16:45
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