İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI

Satılık konut fiyatlarının son bir yıllık seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, “Son dönemde piyasada konut fiyatlarında düşüş yaşandığı yolunda genel bir kanı var. Ancak rakamlara göre bu kanı gerçeği yansıtmıyor. Türkiye genelindeki metrekare fiyatlarını baz alan verilere göre, son 1 yılda ortalama yüzde 11,5 artış söz konusu” dedi.

“En büyük altı il arasında, son bir yılda fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmuyor” diye konuşan Karahan, “Öyle ki bu dönemin artış birincisi olan Bursa’da fiyatlarda yüzde 25’lik bir yükseliş söz konusu. Aynı dönemde İzmir’deki satılık konut fiyatları yüzde 18 artarken, bu oran Adana’da yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Artış oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 11,5’in altında kaldığı üç büyük il ise Antalya (%11,1), Ankara (%9) ve İstanbul (%8,1) oldu. Son iki aylık verilere baktığımızda da fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmadığını görüyoruz” dedi.