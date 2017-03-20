İstanbul’da Karadeniz fırtınasına yoğun ilgi

Yemeklerinden el sanatlarına, aksesuarlarından halk oyunlarına kadar kendine özgü güzelliklerini sergileyen Trabzon, bölgede gerçekleşen çalışmaları da ziyaretçilerine sunuyor. Eşsiz doğası, sanatı, sanayisi ve kültürel hayatı yakında tanıma fırsatının elde edileceği etkinlikte Trabzonlular memleket hasreti gideriyor.





DEV KAZANLARDA KUYMAK

Tereyağ, mısır unu ve Trabzon’a özgü peyniri ile misafirlerin lezzetine tam puan verdiği kuymak etkinliğin ilgi odağı oldu. Yöresel yemekleri ile adından söz ettiren Karadeniz Mutfağı kuymağın yanı sıra Karadeniz Pidesi, Hamsi ve Laz Böreği ile İstanbul’da.

ÖZEL YAYIKLARDA CANLI TEREYAĞ YAPIMI

Özel yayıkları ile etkinliğe katılan Trabzonlular gerçek tereyağının nasıl yapıldığını sergiliyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan ürettikleri Tereyağ, Karadenizlilerin olmazsa olmazı.

7’DEN 70’E HERKESİN COŞKUSU HORON

Karadeniz’in coşkun ezgileri ile büyüğünden küçüğüne herkesin bildiği horon etkinliğin görsel şöleni. Ziyaretçilerin katılımı ile uzun sıralar oluşturulup dakikalarca oynanan oyun herkesten tam puan aldı.