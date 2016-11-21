İstanbul'da kaçak göçmen uygulaması

İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis ekipleri, Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın sırasında kaçan göçmenlerin ve şüpheli kişilerin yakalanması için uygulama yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliği İl Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde dün çıkan yangın sırasında kaçan 60 göçmenin yakalanması için akşam saatlerinde Aksaray Meydanı ve civarında kontroller gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, şüpheli gördüğü yabancı uyruklu kişilerin pasaport ve kimliklerini kontrol ederek, üstlerini aradı. Uygulamada, aralarında pasaportu bulunmayanların da olduğu yabancı uyruklu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından, İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edilecek.

Gözaltına alınan kişiler arasında Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'nden kaçan göçmen bulunup bulunmadığının yapılacak detaylı kimlik tespitinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı