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İstanbul'da hayvan kaçakçılığına yönelik operasyon

10 Nisan 2017 Pazartesi 14:26
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Çatalca'daki bir çiftlikte, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen aralarında Bengal kedisi ve yabani kurt gibi türlerin de bulunduğu 56 hayvan ele geçirildi

İstanbul'da hayvan kaçakçılığına yönelik operasyon
İSTANBUL (AA) - Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen aralarında Bengal kedisi ve yabani kurt gibi türlerin de bulunduğu 56 hayvanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından izinsiz getirilen hayvanların Çatalca'da bir çiftlikte tutulduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adresi tespit edilen çiftliğe düzenlenen operasyonda, 6 yabani kurt, 3 Bengal kedisi, 1 Asya leoparı melezi, 4 Wisad Duck Kooline ördeği, 2 yeşilbaş ördek, 4 Alman kurdu, değişik cinslerde 8 kanarya ve saka kuşu ile golden, terrier, bornese, buldog, jack russe, rotweiller, poli, Japon akita, İngiliz buldog türlerinden 28 köpek bulundu. Operasyonda V.Ö, S.M. ve V.D. gözaltına alındı.

Yurda kaçak getirildiği belirlenen ve bu türlerin meraklısı olan vatandaşlara satılmaya çalışıldığı öğrenilen hayvanlar, Orman 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltındaki 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Hayvan Kaçakçılığı suçuna muhalefetten işlem yapıldığı bildirildi.


Anadolu Haber Ajansı
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