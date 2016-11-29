İstanbul'da elektrik kesintisi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy'de 09.00-15.00'te, Cumhuriyet Mahallesi Beykoz Sokağı, Hüseyinli Mahallesi Ayazma Sokağı, Sırapınar Mahallesi Beykoz Sokağı, 09.00-17.00'de, Mehmet Akif Mahallesi sokakları, 13.00-15.00'te, Cumhuriyet Mahallesi sokakları, Reşadiye Mahallesi Sultan Reşat, Hatıra Çıkmazı, Efe Çıkmazı, Bestekar Çıkmazı, Reşadiye, Hacı Pınar, Gülveren, Eflatun, Nur, Uzun Çıkmazı, Esen Çile, Çimenlik, Dağsu Çıkmazı, Sevim Çıkmaz, Üveyz Çıkmazı, Yeşil Vadi, Çırak Çıkmazı, Kadıköy'de 01.00-07.00'de, Rasimpaşa Mahallesi Nuhbey, Siftah, Söğütlüçeşme, İrfanbey, Mahmutbaba, Şemsitap, Mürver Çiçeği, Tulumbacı Asım, Meltem, Yavuztürk, Hayrullah Efendi sokakları elektrik alamayacak.
Kartal'da 08.00-18.00'de, Kordonboyu Mahallesi Tekel, Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Bahar, Ayna sokakları, Orhantepe Mahallesi Tekel, Kamp Yolu, Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Nergis, Şehit Semih Balaban, Bahar, Şakayık, Karamel, Ayna sokakları, Maltepe'de 09.00-17.00'de, Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu, Sultanbeyli'de 09.00-13.00'te, Mehmet Akif Mahallesi Darende, Cebeci, Hattat, Başkale sokakları, Fatih Mahallesi Sanat, Demir, Doğanay, Yaprak, Siyer, Sütlüce, Uluçınar, Gerdan, Hatip, Cebeci, Sümer, Hoca, Seyhan, Şalgamlı, Risalet, Saf, Arcan, Ayyıldız, Çayırbaşı, Boyluca, Emirli, Gözeler sokakları, 09.00-17.00'de, Battalgazi Mahallesi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
Şile'de 09.00-13.00'te, Çavuş Mahallesi Selvi Sokağı, Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner, Bektaş, Sanatçılar, Sultan, Ağlayankaya, İsmet Ay, Önder, Taşkan, Üzüm, Kiraz, Dalgıç, Dalyan, Çakıl, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, Yalçın, Genç, Melek, Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz sokakları, Tuzla'da 09.00-13.00'te, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu, Patlayıcı Maddeler Yolu, Mayıs sokakları, 10.00-14.00'de, Aydıntepe Mahallesi Bağdat, 100. Yıl, Bora, Sevindik, Emek, Tayfun sokakları, Postane Mahallesi İstasyon Sokağı, 13.00-17.00'de, Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokağı, Postane Mahallesi Atatürk Sokağı, Aydınlı Mahallesi Budak, Nergis, Atatürk, Nefer, Seda, Başkomutan, Aslı, Mektep, Aynalı Kuyu, Yankı, Sevgi, Kasım, Dere, Ulucan, Diyar, Nazlı, Gülen, Sim, Nazik, Işıltı, Buğday, Akan Çıkmazı, Cevval, Pervane, Aydınlı Yolu, Eylül, Berk, Ceyhan, Akbuğday sokakları, Şifa Mahalle Aynalı Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.
Ümraniye'de 09.00-13.00'te, Esenkent Mahallesi Buyruk, Emirgan, Erzincan, Şehit Osman Ergür, Festival sokakları, 09.00-18.00'de, Esenkent Mahallesi Amir, Ebubekir, Murat, Güreş sokakları, Üsküdar'da 09.00-17.00'de, Kandilli Mahallesi sokakları, 09.30-17.00'de, Yavuztürk Mahallesi Yazıcılar, Alev, Gülcü, Uluhan, Kadastral sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Anadolu Haber Ajansı
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