İSTANBUL'A YENİ SEBZE VE MEYVE HALİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1970 yılından beri Anadolu yakasında hizmet veren, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Ataşehir Meyve Sebze Hali'ni, Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecek modern bir komplekse taşıyacak.

AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bilgiye göre, Tuzla Aydınlı bölgesinde 450 bin metrekarelik araziye kurulacak olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte bir kompleks olacak.

Mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama, satış gibi tüm hareketlerin hızlı bir şekilde kontrolü yapılabilecek. Mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafik oluşturmayacak, esnaf, idari personel ve tüm müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sosyal tesisler ile donatılmış olması ön planda tutuluyor.

Yeni halin inşaatı ocak ayında

Yeni hal kompleksi inşaatının, ocak ayında başlaması ve bir yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor. Hal tesisinin yer seçiminde özellikle şehir yerleşim alanında olmayan, tesisin ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte, kent içi ve kent dışı trafik yoğunluğunu arttırmayacak, çevre yolları bağlantıları sorunsuz bir şekilde yapılacak nitelikler araştırılarak, Aydınlı bölgesi seçildi.

Aydınlı Meyve Sebze Hali 450 bin metrekarelik araziye kurulacak, halin toplam inşaat alanı 205 bin 630 metrekare olacak. Bu alanda 240 adet dükkan, satış birimleri, giriş kontrol noktaları, gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu, temizlik birimi, 80 yatak kapasiteli otel, cami, 2 kafeterya, 16 büfe, bir restoran, sağlık ocağı, eczane, PTT ve 5 banka şubesi, 2 bin 742 araçlık otopark yer alacak.

Adapazarı, Kocaeli ve Gebze'ye de hizmet verecek

Çevre dostu olarak planlanan yeni hal tesisinde, yeşil alanlar oluşturulacak. Bu alanlar hem sosyal amaçlı kullanılacak hem de ağaçlandırma yapılarak karbon salınımına yönelik adım atılmış olacak. Ağaçlandırma için ayrılan alana bin 118 ağaç dikilmesi planlanıyor. Ayrıca yeni halde, bin 427 çalı, 278 bin adet yer örtücü bitki dikimi yapılacak.

Yeni hal Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecek.

Anadolu Haber Ajansı