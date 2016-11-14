banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

İSTANBUL'A YENİ SEBZE VE MEYVE HALİ

14 Kasım 2016 Pazartesi 15:04
Bu haber 799 kez okundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 46 yıldan bu yana Anadolu yakasında hizmet veren Ataşehir Meyve Sebze Hali'ni Tuzla Aydınlı bölgesinde kurulacak yeni komplekse taşıyacak.

İSTANBUL'A YENİ SEBZE VE MEYVE HALİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1970 yılından beri Anadolu yakasında hizmet veren, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Ataşehir Meyve Sebze Hali'ni, Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecek modern bir komplekse taşıyacak.

AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bilgiye göre, Tuzla Aydınlı bölgesinde 450 bin metrekarelik araziye kurulacak olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte bir kompleks olacak.


Mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama, satış gibi tüm hareketlerin hızlı bir şekilde kontrolü yapılabilecek. Mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafik oluşturmayacak, esnaf, idari personel ve tüm müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sosyal tesisler ile donatılmış olması ön planda tutuluyor.

Yeni halin inşaatı ocak ayında
Yeni hal kompleksi inşaatının, ocak ayında başlaması ve bir yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor. Hal tesisinin yer seçiminde özellikle şehir yerleşim alanında olmayan, tesisin ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte, kent içi ve kent dışı trafik yoğunluğunu arttırmayacak, çevre yolları bağlantıları sorunsuz bir şekilde yapılacak nitelikler araştırılarak, Aydınlı bölgesi seçildi.

Aydınlı Meyve Sebze Hali 450 bin metrekarelik araziye kurulacak, halin toplam inşaat alanı 205 bin 630 metrekare olacak. Bu alanda 240 adet dükkan, satış birimleri, giriş kontrol noktaları, gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu, temizlik birimi, 80 yatak kapasiteli otel, cami, 2 kafeterya, 16 büfe, bir restoran, sağlık ocağı, eczane, PTT ve 5 banka şubesi, 2 bin 742 araçlık otopark yer alacak.


Adapazarı, Kocaeli ve Gebze'ye de hizmet verecek
Çevre dostu olarak planlanan yeni hal tesisinde, yeşil alanlar oluşturulacak. Bu alanlar hem sosyal amaçlı kullanılacak hem de ağaçlandırma yapılarak karbon salınımına yönelik adım atılmış olacak. Ağaçlandırma için ayrılan alana bin 118 ağaç dikilmesi planlanıyor. Ayrıca yeni halde, bin 427 çalı, 278 bin adet yer örtücü bitki dikimi yapılacak.

Yeni hal Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecek.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.