İstanbul’a gelen turist sayısı son beş yılın rekorunu kırdı

Turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Türkiye, turist sayısıyla rekora koşuyor. Türkiye’yi bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 artarken en çok ziyaretçi İran’dan geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, Türkiye’ye karşı olan bu yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul’a gelen yabancı turist sayısının da son beş yılın rekor seviyesinde olduğunu belirten Akçakaya, “2018 yılı Ocak-Mayıs aylarında beş buçuk milyona yakın yabancı ziyaretçi İstanbul’a geldi. Bu sayı aynı zamanda son beş yılın rekoru… Gelen turist sayısında yaşanan artış Dedeman Otelleri olarak bizim de oda satışlarımıza olumlu yansıdı. Ancak yaşanan bu olumlu gelişme henüz oda fiyatlarındaki ivmeye yansımadı. Gelen turist artışındaki ivme hızlandıkça oda fiyatları da yükselişe geçecektir” dedi.

İlk altı ayda Dedeman’ın İstanbul’da bulunan otellerinde yaklaşık yüzde 73, Park Dedeman otellerinde yaklaşık yüzde 75 doluluk oranı yakaladıklarını belirten Akçakaya, “Bu başarılı sonuçta ülkemize gösterilen yoğun ilgi kadar otellerimizde sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetin de payı bulunuyor. Dedeman Otelleri olarak tüm konuklarımıza aynı özenle ayrıcalıklı hizmet politikamızdan ödün vermeden hizmet sunuyoruz. Bugüne kadar konuklarımızdan aldığımız geri bildirimler ve bizde ilk kez konaklayan yabancı konuklarımızın ülkemize bir daha yaptıkları ziyaretlerinde tekrar bizi seçmelerini bunun bir göstergesi olarak yorumluyoruz. Türkiye’nin lider otel zincirlerinden biri olarak sektörümüze bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılın ilk altı ayında gelen yabancı turist sayısında son beş yılın rekorunu kıran İstanbul’a gelen konukların milliyetleri ise şu şekilde sıralanıyor; Almanlar: Yüzde 9.5, İranlılar: Yüzde 7.7, Ruslar: Yüzde 4.7, Iraklılar: Yüzde 4.0, İngilizler: Yüzde 3.6, Fransızlar: Yüzde 3.6, Suudi Arabistanlılar: Yüzde 3.5, Hollandalılar: Yüzde 2.7, Çinliler: Yüzde 2.6, Ukraynalılar: Yüzde 2.6, Amerikalılar: Yüzde 2.3, Özbekistanlılar: Yüzde 1.9, Cezayirliler: Yüzde 1.8, Azerbaycanlılar: Yüzde 1.7, Kuveytliler: Yüzde 1.7, diğer ülkeler: Yüzde 46.1.

Arap ülkelerinden gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 43 artarken, Rusya’dan gelen turist sayısında yüzde 58’lik bir artış gözleniyor. Bu yelpazenin daha da genişlemesi gerektiğini belirten Akçakaya, “Üç tarafı denizlerle çevrili, yaz ve kış turizm sezonlarına uygun jeopolitik konuma sahip bir ülkede yaşıyoruz. Gelen turist sayısında bu yıl yaşanan artışın devamını sağlamamız gerekiyor. Dedeman olarak bulunduğumuz noktayı asla yeterli görmüyor, ülkemiz için nasıl daha fazla katma değer yaratırız konusunda projeler üretiyoruz. Bu bağlamda tüm sektörün ortak hareket etmesi ve ülkemize gelen yabancı turistlerin memnuniyetle ülkemizden ayrılmasını sağlamalıyız. Bunun yanı sıra ülke olarak kendimizi daha iyi ifade ederek daha geniş bir coğrafyadan ülkemize turist çekmeye çalışmalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.