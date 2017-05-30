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İSTANBUL'A DAHA HIZLI VE ÜCRETSİZ İNTERNET

30 Mayıs 2017 Salı 11:49
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İsttelkom AŞ Genel Müdürü Kotil:"Hedefimiz 2019'da 6 bin lokasyonla tüm İstanbul'u ücretsiz, hızlı ve güvenli internetle buluşturmak"

İSTANBUL'A DAHA HIZLI VE ÜCRETSİZ İNTERNET


İSTANBUL (AA) - İsttelkom AŞ Genel Müdürü Yusuf Kotil, 2019'da tüm İstanbul'u ücretsiz, hızlı ve güvenilir internetle buluşturmak istediklerini belirtti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından yerleşkede gerçekleştirilen ve dijital dünyanın en iyilerinin seçildiği "Best Of Dijital" ödül töreninde, belediyenin iştirak şirketlerinden İsttelkom AŞ'nin "İBB WiFi" uygulaması, "En İyi Toplumsal Dijital Proje" kategorisinde birinci oldu. 

Kotil, ödül töreninde, kalifiye bir ekiple yaptıkları çalışmaların, kamu ve vatandaş yararına daha da yaygınlaştırılarak, İstanbul genelinde uygulanacağını ifade etti. 

21. yüzyılın lokomotifi olan bilgiye ulaşmanın, hızlı ve kaliteli internet hizmetiyle mümkün olduğunu belirten Kotil, şöyle devam etti: 

"Bunu sağlayabilmenin yolu da etkin telekomünikasyon altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Bilgi teknolojileri ve iletişim alanında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, kamu yararına hizmetler sunarak katkı veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik yaklaşımı dahilinde çözüm ortağı olduğumuz İBB WiFi sistemiyle günlük ortalama 20 bin tekil kullanıcıya hizmet verirken, aylık erişim sayısı ortalama 600 bini aşıyor. Her gün en az 2500 yerli ve 150'nin üzerinde yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor."

Kotil, bu yoğun ilgiyle bağlantı noktalarını güncelleyip arttırarak cevap verdiklerini aktardı. Yusuf Kotil, hedefleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Hedefimiz 2019'da 6 bin lokasyonla tüm İstanbul'u ücretsiz, hızlı ve güvenli internetle buluşturmak. WiFi projesi ile kamusal alanlar ve toplu ulaşım araçlarında bin 718 lokasyon ve 2 bin 802 erişim noktasında İstanbullulara hizmet veriliyor. Taksim, Eminönü, Kadıköy, Mecidiyeköy, Şişli, Üsküdar gibi 45 cadde ve meydanın yanı sıra parklar, korular, iskeleler, otobüs durakları ve kültür merkezleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları, ücretsiz internet hizmeti sunulan alanlardan bazıları."   


Anadolu Haber Ajansı
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