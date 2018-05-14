İstanbul yeniden modanın başkenti olacak

CNR Holding, fuarcılık sektöründeki gücünü CNR Fashionist ile ilk kez abiye, gelinlik ve damatlık alanına taşıyor. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı Fashionist, 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirilecek. Fuara sektörün önde gelen 100’ün üzerinde firması katılacak. Yerli ve yabancı 15 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, yıllık 1.5 milyar dolar olan ihracatı daha yukarıya taşıyacak.

En prestijli fuarlara ev sahipliği yapıyor

CNR Holding’in OTİAD’la birlikte düzenleyeceği CNR Fashionist Fuarı ile abiye, gelinlik ve damatlıkta İstanbul yeniden modanın başkenti haline gelecek. Fuarcılık tecrübesiyle ülke ihracatı ve ekonomisinin lokomotif sektörlerine destek sunmak için dünyanın en prestijli fuarlarına ev sahipliği yapan CNR Holding, bu başarısını ilk defa düzenleyeceği abiye, gelinlik ve damatlık alanına taşıyacak. Yenilenen data servisi ve yurt dışındaki şirketleri sayesinde CNR Fashionist Fuarı’nı yabancı alım heyetlerinin ilgi odağı haline getirecek olan CNR Holding, sektöre de yeni bir soluk getirecek.



İhracat bu fuarla 2 milyar dolara çıkacak

CNR Holding Pazarlama Direktörü Hasan Tunçağ, 4-6 Aralık 2018’de düzenlenecek CNR Fashionist Fuarı ile İstanbul’u yeniden modanın başkenti haline getireceklerini söyledi. Her yıl düzenledikleri 40’dan fazla fuarla 6 milyon alıcıyı fuara katılan firmalarla buluşturduklarını kaydeden Tunçağ, “Düzenlediğimiz fuarlar 200 bin kişiye istihdam sağladı. Yaptığımız fuarlar ihracata yüzde 100 katkı sağlıyor. Dünya çapında düzenlediğimiz fuarlar aracılığı ile turizm, tanıtım, ulaşım ve yeme içme gibi sektörlere yıllık 5 milyar dolarlık hizmet ihracatı sağlıyoruz” dedi. Fashionist Fuarı’na Almanya, Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık ve İsrail’in aynı sıra yeni pazarlardan alıcılar getirmek için çalıştıklarını belirten Tunçağ, “Özellikle Afrika’da 1 düğünde 3’tane gelinlik giyilen bölgeler var. Uzakdoğu Asya ve yakın Avrupa’da ilgi alanımızda. 1.5 milyar dolar olan ihracatın bu fuar sayesinde 2 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Yurt içi ve dışında haklı bir yer edindik

OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ da abiye, gelinlik, damatlık fuarını 5’inci kez düzenlediklerini söyledi. OTİAD üyelerinin yaklaşık 60 bin kişiye iş sağladığını, bunların içinde uluslararası marka olmuş birçok firmanın bulunduğunu vurgulayan Kandağ, “Osmanbey’in hazır giyim ve tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübe, tasarım gücü ve üretim kalitesi bulunuyor. Bu konuda Osmanbey, gerek yurt içi gerekse yurt dışında haklı bir yer edinmiştir.” diye konuştu. OTİAD olarak Fashionist Fuarı için CNR Holding yöneticileri ile titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve bu konuda bir çalışma komitesi oluşturduklarını ifade eden Kandağ, “CNR Holding’in tecrübelerine yürekten inanıyoruz. İstanbul’a ve Osmanbey’e yakışan bir fuar düzenleyeceğiz. İhracatımıza çok önemli destek vermesini beklediğimiz fuarımız ülkemize, firmalara ve alıcılara büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Özge Ulusoy’dan mini show

CNR Holding ve OTİAD tarafından düzenlenen CNR Fashionist basın toplantısının ardından Özge Ulusoy’un da aralarında olduğu mankenler, fuara katılacak firmaların abiye, gelinlik ve damatlık modellerini sergiledi.

