İstanbul Yeni Havalimanı'nın bayrağı "zirve"de dalgalanacak

İSTANBUL (AA) - Milli Dağcı Tunç Fındık, İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İGA) desteğiyle "14X8000 Tırmanış Projesi" kapsamında dünyanın en yüksek dağlarından dördünde zirveye tırmanacak. Fındık, dünyanın en yüksek noktalarında Türk ve İGA bayraklarını dalgalandıracak.

İGA açıklamasına göre, Türkiye’yi sivil havacılığın zirvesine taşımaya hazırlanan İGA, milli dağcı ve profesyonel tırmanıcı Tunç Fındık’a 8 bin metre üzeri tırmanışlarında ana sponsor oldu.

Dünyada 8000 metre yükseklik üzerindeki dağlara tırmanan az sayıda dağcıdan biri olan Fındık, bugüne kadar dünyanın 8000 metreyi aşan en yüksek 14 dağından 10’una tırmanışını başarıyla tamamladı. Ünlü dağcı, Pakistan ve Nepal’deki dört dağda zirveye ulaşmayı hedeflerken yanında İGA bayrağını götürmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e iki kere çıkan ilk Türk olan ve tırmandığı 10 adet 8000’lik dağ ile en çok 8000’liğe çıkan tek Türk olan Fındık, her dağcının hayali olan "14x8000 Tırmanış Projesi"ni tamamladığında, "Sekizbinlik" olarak bilinen dağların zirvelerine başarıyla ulaşan Türkiye’de ilk, dünyada ise 34’üncü kişi olacak.

- "14X8000 hedefine ulaşan ilk Türk sporcu olmak istiyorum"

İGA Havalimanları İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, aynı sezonda art arda 8 bin metre üzeri 2 tırmanış yapacak ilk Türk dağcı olmaya hazırlanan Fındık’ın başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.

Keskin, "Havalimanımız tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olacak ve Türkiye’nin adını sivil havacılıkta zirveye taşıyacak. İlham verici hikayesi ile bizi gururlandıran Tunç Fındık ile bu açıdan aynı hayali paylaşıyoruz. Kendisini bu ortak hayalin peşinde dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan ilk Türk sporcu olma yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. İGA bayrağı dünyanın en yüksek dağlarının zirvelerinde dalgalanırken, biz de İstanbul’umuzu yeni havalimanımızla buluşturmak için sabırsızlanıyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağcı Tunç Fındık ise projeye ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

"25 yıldır sürdürdüğüm dağ yolculuğumda bini aşkın tırmanış yaptım. Türkiye’de ve yurt dışında pek çok parkuru ilk kez tırmanan dağcılardan biri olma hedeflerimi gerçekleştirdim. Hep en yükseği hedefledim ve ilkleri hayata geçirerek bir Türk dağcının neler yapabileceğini göstermeye çalıştım. İstanbul Yeni Havalimanı ile bir araya geldiğimde bu heyecanımı onların da paylaştığını görmekten büyük gurur duydum. Ülkemizi başarıyla temsil edecek ve Türkiye’nin adını zirvelerde yaşatacak olan bu büyük projenin beni desteklemesiyle daha da güç bularak 14X8000 hedefine ulaşan ilk Türk sporcu olmak istiyorum."

- Nepal'de bayrakları zirveye taşıdı

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Tunç Fındık, 13 Ekim–16 Kasım 2016'da Nepal’de 7 bin 130 metrelik Himlung Himal Dağı'nda antrenman tırmanışı yaptı ve bu dağın zirvesine ulaşan ilk Türk sporcusu olarak İGA bayrağını zirveye çıkarttı.

Tecrübeli dağcı, 14X8000 hedefi dahilinde Mayıs 2017’de Pakistan’daki 8047 metrelik Broad Peak dağına, ardından da Temmuz 2017’de ise 8068 metrelik Gasherbrum1 Dağı’na tırmanacak.

Fındık'ın, 2018 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Nepal’de bulunan 8091 metrelik Annapurna’ya, ardından Temmuz ayında Pakistan’da bulunan 8125 metre yüksekliğindeki Nanga Parbat Dağı’na tırmanarak 14x8000 projesi dahilindeki zirve tırmanışlarını tamamlaması planlanıyor.

Profesyonel dağcı, dağ rehberi, yazar ve motivasyon konuşmacısı olan Tunç Fındık 1972 yılı Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Fındık, başta "Dağcılık- Zirvelerin Özgürlüğü" olmak üzere, toplamı 2500 sayfayı bulan, dağcılıkla ilgili beş kitabın İngilizce’den Türkçe’ye çevirisini yaptı.

Anadolu Haber Ajansı